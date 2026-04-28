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Nicolás Arrieta confiesa su gran admiración por cantante del género popular, ¿de quién se trata?

Nicolás Arrieta, a través de sus redes sociales, afirmó que se volvió fan de una de las artistas invitadas de La casa de los famosos Colombia 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Nicolás Arrieta admira a Paola Jara
Nicolás Arrieta confesó su gran admiración por cantante de música popular, ¿de quién se trata? (Foto de Canal RCN y FREEPIK)

Nicolás Arrieta, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los Famosos Colombia, confesó a través de sus redes sociales la admiración por cantante de música popular

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¿Qué fue lo que dijo Nicolás Arrieta sobre Paola Jara?

El creador de contenido bogotano, quien es recientemente conocido por haber hecho parte de La casa de los Famosos Colombia 2026 y, además, panelista de Buen Día, Colombia; fue el centro de atención al confesar que se volvió “fan” de una cantante de música popular.

Nicolás Arrieta confiesa ser fan de alguien a través de sus redes sociales
Nicolás Arrieta, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia (Foto de Canal RCN)

¿Quién es la cantante de música popular de la que Nicolás Arrieta es “fan”?

La artista a la que Nicolás se refería en sus historias es, nada más y nada menos, que Paola Jara, quien fue una de las invitadas a los “sábados de fiesta” de La Casa de los Famosos y fue allí donde, según Nicolás, su admiración hacia ella aumentó.

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¿Paola Jara se pronunció respecto a la admiración de Nicolás Arrieta hacia ella?

Tras el video que compartió Nicolás Arrieta en sus historias, donde mencionó ser fan de Paola Jara, también compartió una conversación que tuvo con ella demostrándole y mencionándole su respeto. El pantallazo inicia con un tierno mensaje de Arrieta hacia la artista donde le dice que es “lo más lindo del mundo” y que, además, es su “Fan #1”. A lo que Paola le respondió:

“Nicoooo, ¡muchas graciasss! ¿Qué tal te pareció el show?”

Y él no dudó en decirle que su presentación en Bogotá fue “increíble”.

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¿Cuándo fue el show de Paola Jara dentro de La casa de los Famosos Col?

El concierto de la cantante de música popular, Paola Jara, dentro de La casa se llevó a cabo el sábado 24 de enero del 2026, marcando un regreso a su carrera musical tras 3 meses de ausencia debido a su maternidad. Además, Paola mencionó que se sentía nerviosa al tener que cantar en vivo, pero que, a la vez, estaba emocionada por compartir con los participantes.

Presentación de Paola Jara en La casa de los Famosos
Paola Jara fue una de las artistas invitadas a los sábados de fiesta en La casa de los Famosos Col 2026 (Foto de Buen día, Colombia)

Algunos de los éxitos que interpretó Paola Jara en su paso por La casa de los Famosos fueron: “Murió el amor”, “Salud por él”, “Como si nada” y “Mala mujer”.

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