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Dani Duke se molestó con La Liendra por ciertas escenas del documental: ¿terminaron su relación?

Dani Duke reaccionó molesta por algunas escenas del documental de La Liendra en zona de tolerancia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke reaccionó al documental de La Liendra y crecen rumores de ruptura
Dani Duke reaccionó al documental de La Liendra y crecen rumores de ruptura. (Foto Canal RCN).

Dani Duke expresó su molestia con La Liendra luego de ver algunas escenas de su documental grabadas en una zona de tolerancia, lo que desató dudas entre sus seguidores sobre una posible ruptura sentimental.

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Dani Duke habla del riesgo que corre La Liendra por su documental
Dani Duke habla del riesgo que corre La Liendra por su documental (Foto Canal RCN)

El creador de contenido mostró en sus plataformas parte del proceso de esta nueva entrega, ya disponible en su canal de YouTube, que también habría sido vista por su pareja, Dani Duke, quien se molestó por algunas escenas.

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Así lo contó el propio influenciador en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores. En un video en el que mostró el gesto serio de la creadora de contenido, aseguró que el documental no solo le generó inconvenientes con personas consideradas peligrosas, sino también tensión en su relación por ciertas tomas grabadas con mujeres.

“Daniela se enojó por algunas tomas del documental”, expresó.

Estas declaraciones desataron rumores sobre una posible ruptura entre la pareja, ya que Dani Duke, al parecer, no estaba completamente enterada del tipo de contenido que La Liendra quería captar en cámara para este documental.

Sin embargo, la pareja no se ha pronunciado sobre estos rumores, por lo que hasta el momento se desconoce si la influenciadora realmente tomó la decisión de finalizar su relación o si todo se trató de un enojo pasajero.

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¿De qué trata el nuevo documental de La Liendra?

Vale la pena destacar que, desde un inicio, La Liendra compartió con sus seguidores cuál era la intención detrás de este nuevo documental: mostrar la realidad de las mujeres que trabajan en zonas de tolerancia para ganarse la vida, de la forma más real posible. Para ello, diseñó todo un plan con el fin de infiltrarse en el lugar sin ser reconocido por las personas que se encontraban allí.

Pese a las precauciones que tomó, el creador de contenido fue descubierto en un par de ocasiones y, aun así, decidió continuar.

La Liendra estrena documental.
La Liendra estrena documental. (Foto Canal RCN)
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