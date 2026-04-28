Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’ y expareja de Aida Victoria Merlano, volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar que recibió una insólita petición. Más allá de la solicitud, lo que terminó generando conversación entre sus seguidores fue la reacción que tuvo al conocerla.

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¿Cuál fue la insólita petición que recibió Juan David Tejada ‘El Agropecuario’?

Durante las últimas horas, Juan David Tejada aprovechó un rato libre para compartir con sus seguidores una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, el empresario recibió un sinfín de preguntas, comentarios e incluso algunas peticiones, entre ellas una bastante inesperada.

Insólita solicitud a la expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió en redes. (Foto Canal RCN).

Y es que, desde que Tejada terminó su relación sentimental con Aida Victoria Merlano y comenzó a compartir contenido junto a su pequeño hijo Emiliano, varias internautas habrían mostrado interés en él. Prueba de ello fue la insólita petición que recibió: “hazme un hijo”.

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Aunque el comentario resultó bastante llamativo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Tejada, quien simplemente expresó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que la ocurrencia le causó risa, sin responder de forma directa a la petición.

La inesperada solicitud no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cada publicación del empresario tras su mediática separación con Aida Victoria Merlano.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la insólita petición que recibió Juan David Tejada ‘El Agropecuario’?

La insólita petición que recibió Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, provocó una ola de comentarios divididos en redes sociales.

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Mientras varios usuarios lo criticaron asegurando que no respondería económicamente por Emiliano, el hijo que tuvo con Aida Victoria Merlano, otros cuestionaron que una mujer pudiera aspirar a tan poco. También hubo quienes aprovecharon la situación para bromear y señalar que, al menos, sus hijos “le salen bonitos”.

Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado nuevamente sobre la controversia, mientras el tema sigue generando debate.