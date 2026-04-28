Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió insólita petición: ¿de qué se trata?

Expareja de Aida Victoria Merlano volvió a llamar la atención luego de revelar una inesperada solicitud que recibió recientemente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Expareja de Aida Victoria recibió inesperada petición y causó revuelo: ¿qué le pidieron?
Expareja de Aida Victoria recibió inesperada petición y causó revuelo: ¿qué le pidieron? (Foto Canal RCN).

Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’ y expareja de Aida Victoria Merlano, volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar que recibió una insólita petición. Más allá de la solicitud, lo que terminó generando conversación entre sus seguidores fue la reacción que tuvo al conocerla.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la insólita petición que recibió Juan David Tejada ‘El Agropecuario’?

Durante las últimas horas, Juan David Tejada aprovechó un rato libre para compartir con sus seguidores una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, el empresario recibió un sinfín de preguntas, comentarios e incluso algunas peticiones, entre ellas una bastante inesperada.

Insólita solicitud a la expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió en redes
Insólita solicitud a la expareja de Aida Victoria Merlano sorprendió en redes. (Foto Canal RCN).

Y es que, desde que Tejada terminó su relación sentimental con Aida Victoria Merlano y comenzó a compartir contenido junto a su pequeño hijo Emiliano, varias internautas habrían mostrado interés en él. Prueba de ello fue la insólita petición que recibió: “hazme un hijo”.

Artículos relacionados

Aunque el comentario resultó bastante llamativo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Tejada, quien simplemente expresó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que la ocurrencia le causó risa, sin responder de forma directa a la petición.

La inesperada solicitud no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cada publicación del empresario tras su mediática separación con Aida Victoria Merlano.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la insólita petición que recibió Juan David Tejada ‘El Agropecuario’?

La insólita petición que recibió Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, provocó una ola de comentarios divididos en redes sociales.

Artículos relacionados

Mientras varios usuarios lo criticaron asegurando que no respondería económicamente por Emiliano, el hijo que tuvo con Aida Victoria Merlano, otros cuestionaron que una mujer pudiera aspirar a tan poco. También hubo quienes aprovecharon la situación para bromear y señalar que, al menos, sus hijos “le salen bonitos”.

Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado nuevamente sobre la controversia, mientras el tema sigue generando debate.

¿Qué le pidieron? Expareja de Aida Victoria recibió curiosa propuesta
¿Qué le pidieron? Expareja de Aida Victoria recibió curiosa propuesta. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García dio mala noticia a sus seguidores Karina García

Karina García reaparece en redes y da mala noticia a sus seguidores: esto dijo

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, compartió su tristeza y decepción ante lo sucedido.

Westcol es confundido con Maluma en China Westcol

Westcol reaccionó de manera curiosa al ser confundido con Maluma en China; ¿qué dijo?

Westcol vivió un inesperado momento mientras paseaba por un lugar turístico en China, donde fue confundido con Maluma.

Comparan a Manuela QM con Paola Jara por motivo inesperado Paola Jara

Comparan a Manuela QM, novia de Blessd, con Paola Jara por inesperada razón

Manuela QM, pareja de Blessd, fue comparada en redes sociales con la cantante Paola Jara por una inesperada razón.

Lo más superlike

Hermana de Alexa Torrex revela si la polémica con Jhorman podría ser actuación La casa de los famosos

Hermana de Alexa Torrex revela si la polémica de Alexa y Jhorman podría ser actuación: esto dijo

Hermana de Alexa habló sobre Jhorman y dejó abierta la posibilidad de que todo haya sido una actuación

Jhorman Toloza lanza fuerte advertencia a la familia de Alexa: “No se metan conmigo porque yo sé cosas” La casa de los famosos

Jhorman Toloza lanza fuerte advertencia a familia de Alexa: “No se metan conmigo porque yo sé cosas”

Sale a la luz canción de Epa Colombia al Mundial Epa Colombia

Sale a la luz canción que Epa Colombia grabó para el Mundial: video y letra desatan revuelo

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?