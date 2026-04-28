Yuli Ruiz regresó a La casa de los famosos Colombia 3 en un congelado y sus palabras provocaron incomodidad y molestia en varios de sus compañeros, uno de ellos Tebi Bernal, quien le lanzó dura críticas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo reaparece en redes durante el cumpleaños de su suegra: así luce

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre Yuli Ruiz tras su congelado en La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz en su visita a La casa de los famosos Colombia se despachó contra varios de sus excompañeros y les hizo fuertes comentarios.

La modelo paisa cuando llegó donde Tebi Bernal decidió reprocharle por su aparente juego con Alexa Torrex y también por su pareja afuera de la competencia. Además, le aseguró que se arrimaba al árbol que más sombra daba.

Estas declaraciones de Yuili no cayeron nada bien a Tebi Bernal, quien se sintió irrespetado y por eso en medio de una conversación con Alexa le respondió a Yuli Ruiz sin filtro.

No has hecho nada en tu vida para que te mencionen famosa, viniste con seguidores comprados, un cupo comprado, viniste a meter mentiras, (...) y ¿esa es tu manera de brillar? Casposa.

Tebi Bernal le respondió a Yuli Ruiz tras su congelado. Canal RCN.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reaparece en redes con video y su look genera dudas de embarazo

¿Cómo le respondió Yuli Ruiz a Tebi Bernal tras su visita a La casa de los famosos?

Tebi Bernal se dejó ver bastante enojado con lo sucedido y aseguró que para él Yuli solo quiere llamar la atención y por eso, sus comentarios y 'veneno' contra sus compañeros y él.

“Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y lo único que le falta es fama, y quiere conseguirla a como dé lugar”

Como era de esperarse, Yuli no se quedó callada ante las declaraciones de Tebi Bernal y decidió responderle en sus redes sociales.

La modelo antioqueña recoplió varias de las reacciones de los internautas y también le dejó un extenso mensaje en donde cuestionó sus palabras y afirmaciones hacia ella.

Me llamas “mostrona” y dices que no tengo talento, pero tu contenido gira justamente en lo que criticas. Entonces, la pregunta es simple: ¿cuál es tu talento realmente?

Artículos relacionados Talento internacional Así reaccionó Paris Jackson, hija de Michael Jackson, a la película sobre su padre

Yuli Ruiz cuestionó comportamiento de Tebi Bernal

Yuli Ruiz en su mensaje aseguró que el deportista debía analizar su comportamiento porque supuestamente a lo largo de la competencia ha demostrado que se altera y descontrola fácil.

Hoy haces lo mismo: reaccionas así porque te incomoda la verdad.

Además, también catalogó sus comentarios de 'incoherentes' asegurando que, no tenía lógica lo que decía vs. lo que hacía en La casa de los famosos Colombia.

Hablas de que “no sé hablar”, pero lo que se evidencia es una pobreza léxica y una incoherencia entre lo que dices y lo que haces. No puedes exigir respeto desde el irrespeto.

Como era de esperarse los comentarios de Yuli Ruiz no pasaron por desapercibido entre sus seguidores e internautas y han causado gran revuelo en redes.

No estoy ofendiendo, estoy diciendo hechos. Si te molesta, es porque te reconoces. A mí no me define lo que dices. Pero a ti sí te define cómo actúas.