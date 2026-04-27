Así reaccionó Paris Jackson, hija de Michael Jackson, a la película sobre su padre

El pasado 23 de abril se estrenó 'Michael', la película inspirada en la vida del icónico “Rey del Pop”, ha arrasado en taquilla con más de 220 millones de dólares en su primer fin de semana.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se pronunció sobre su orientación tras publicación con otro hombre

Paris Jackson, hija de Michael Jackson habló de la biopic 'Michael'

El reciente estreno de Michael ha sido todo un furor a nivel mundial, tanto asó que ya se convirtió en la biopic musical más exitosa de la historia, superando a Bohemian Rhapsody.

Esta película protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha sido recibida con gran entusiasmo por parte del público fanático del artista, fallecido en 2009. Sin embargo, la producción también ha abierto un intenso debate dentro de su entorno familiar.

Una de las voces más críticas ha sido la de Paris Jackson, hija del cantante, quien decidió pronunciarse tras el estreno para expresar su desacuerdo con la manera en que la historia de su padre fue llevada a la pantalla.

“No he dicho nada hasta este momento porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ella”.

Paris Jackson criticó película inspirada en su padre, Michael Jackson. (AFP: Timothy A. CLARY y AFP: Amy Sussman)

Artículos relacionados La casa de los famosos Aura Cristina Geithner fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 3: así reaccionó

¿Por qué Paris Jackson criticó la película 'Michael', inspirada en su padre?

Paris Jackson aseguró que el filme no representa con fidelidad la realidad de Michael Jackson y que, por el contrario, responde a una visión más comercial que biográfica.

Para Paris, este tipo de producciones responde más a intereses comerciales que a una reconstrucción rigurosa de los hechos, asegurando que habían inexactitudes y supuestas mentiras.

“Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera”

La hija del fallecido artista también dejó ver su inconformidad con el proceso detrás del proyecto, asegurando que su opinión no tuvo peso dentro de la producción por lo que decidió no participar y mantenerse al margen.

Hay muchas cosas edulcoradas, la historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente (...) Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera.

La también artista concluyó en su video que prefería ser honesta y expresar su sentir antes de querer lucrarse o beneficiarse de algo con lo que no está de acuerdo.

A pesar de la dura crítica de Paris Jackson, la película inspirada en la vida de Michael Jackson 220 millones de dólares que ha recaudado en la taquilla durante su primer fin de semana.