Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Paris Jackson, hija de Michael Jackson, a la película sobre su padre

Paris Jackson rompió el silencio sobre la película "Michael", inspirada en la vida de su padre, y revela por qué no participó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paris Jackson habló de la película inspirada en su padre
Paris Jackson se pronunció sobre película 'Michael'. (AFP: Amy Sussman y AFP: JOHN MACDOUGALL)

El pasado 23 de abril se estrenó 'Michael', la película inspirada en la vida del icónico “Rey del Pop”, ha arrasado en taquilla con más de 220 millones de dólares en su primer fin de semana.

Artículos relacionados

Paris Jackson, hija de Michael Jackson habló de la biopic 'Michael'

El reciente estreno de Michael ha sido todo un furor a nivel mundial, tanto asó que ya se convirtió en la biopic musical más exitosa de la historia, superando a Bohemian Rhapsody.

Esta película protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha sido recibida con gran entusiasmo por parte del público fanático del artista, fallecido en 2009. Sin embargo, la producción también ha abierto un intenso debate dentro de su entorno familiar.

Una de las voces más críticas ha sido la de Paris Jackson, hija del cantante, quien decidió pronunciarse tras el estreno para expresar su desacuerdo con la manera en que la historia de su padre fue llevada a la pantalla.

“No he dicho nada hasta este momento porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ella”.

Hija de Michael Jackson habló de la película
Paris Jackson criticó película inspirada en su padre, Michael Jackson. (AFP: Timothy A. CLARY y AFP: Amy Sussman)

Artículos relacionados

¿Por qué Paris Jackson criticó la película 'Michael', inspirada en su padre?

Paris Jackson aseguró que el filme no representa con fidelidad la realidad de Michael Jackson y que, por el contrario, responde a una visión más comercial que biográfica.

Para Paris, este tipo de producciones responde más a intereses comerciales que a una reconstrucción rigurosa de los hechos, asegurando que habían inexactitudes y supuestas mentiras.

“Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera”

La hija del fallecido artista también dejó ver su inconformidad con el proceso detrás del proyecto, asegurando que su opinión no tuvo peso dentro de la producción por lo que decidió no participar y mantenerse al margen.

Hay muchas cosas edulcoradas, la historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente (...) Pensé: ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera.

La también artista concluyó en su video que prefería ser honesta y expresar su sentir antes de querer lucrarse o beneficiarse de algo con lo que no está de acuerdo.

A pesar de la dura crítica de Paris Jackson, la película inspirada en la vida de Michael Jackson 220 millones de dólares que ha recaudado en la taquilla durante su primer fin de semana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Tebi Bernal habló de sus sentimientos con Alexa La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló lo que realmente siente por Alexa Torrex en La casa de los famosos

Tebi Bernal habló claro de lo que siente por Alexa Torrex y por qué la visita de Sofía Jaramillo lo afectó: "

Mariana Zapata y Aura Cristina Geithner se enfrentaron. Mariana Zapata

Mariana Zapata discutió con Aura Cristina Geithner previo a su eliminación en La casa de los famosos; ¿por qué?

Mariana Zapata protagonizó un fuerte enfrentamiento con Aura Cristina Geithner antes de su eliminación en La casa de los famosos.

Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col Talento nacional

Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col

Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Aura Cristina Geithner hizo contundente confesión de las estrategias de los famosos.

Lo más superlike

Jhonny Rivera en Los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jenny López sorprendió al revelar qué no le gustó de su boda con Jhonny Rivera

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, habló sin tapujos y dio a conocer cuál fue el detalle que se salió de control en su fiesta.

Luto en Marvel: fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics Viral

¡Luto en Marvel! Fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics: ¿quién es?

Ryan Castro asiste a los premios BMI Latin Awards en el Coastal Convention Center del Fontainebleau Miami Beach. Ryan Castro

¿Ryan Castro llevó chamanes para evitar la lluvia en su concierto? Video generó revuelo en redes

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?