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Koral Costa tomó drástica decisión en medio de su ruptura con Omar Murillo: ¿cerrando ciclos?

Koral Costa sorprendió al revelar las transformaciones que ha hecho en su vida tras separarse de Omar Muriillo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Koral Costa y Omar Murillo en Buen día Colombia.
Koral Costa reveló nuevos cambios en su vida tras ruptura con Omar Murillo. Foto | Canal RCN.

Koral Costa,quien desde hace semanas ha estado en el centro de la conversación por cuenta de su ruptura con Omar Murillo, recientemente llamó la atención en redes sociales tras tomar drástica decisión en la que, por supuesto, estuvo involucrado su ahora expareja.

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¿Cuál fue la drástica decisión que tomó Koral Costa tras terminar su relación con Omar Murillo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la actriz y empresaria ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, reapareció para mostrar los cambios que empezó a implementar en su vida y especialmente en su casa, luego de que ‘Bola 8’ se fuera del país para cumplir sus propios sueños.

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“Muchos creen que cuando una pareja decide no estar es porque todo tiene que ser malo, no es así, algunos no estamos por sueños o porque en el momento tenemos otros caminos, no todo tiene que ser por malo”, señaló la mujer.

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¿Qué cambio hizo Koral Costa en su casa tras su ruptura con Omar Murillo?

De acuerdo con el texto que Koral escribió en la descripción del mencionado post, muchos están acostumbrados a ver a las parejas discutiendo, sin embargo, aseguró que no todas las relaciones terminan por situaciones malas.

Koral Costa y Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Esta fue la drástica decisión que tomó Koral Costa tras terminar su relación con Omar Murillo. Foto | Canal RCN.

En el caso de ella y el actor, aun separados y construyendo sus propias vidas, los dos son socios de una empresa, además de ser amigos. Así mismo, insistió en que Murillo es un hombre irrepetible, el más bueno, pues, según ella, como él no hay dos.

¿Qué pasó con Koral Costa y por qué llamó la atención en redes sociales?

En el video, que ya cuenta con más de 11 mil likes y decenas de comentarios, la artista expuso el momento en el que decidió quitar los cuadros que tenía junto a Omar puestos justo en la pared de su casa, para posteriormente instalar un espejo de gran tamaño.

Koral Costa y Omar Murillo en Buen día Colombia.
Koral Costa sorprendió con drástica decisión tras ruptura con Omar Murillo. Foto | Canal RCN.

Lo anterior como una señal de cambio y transformación, pues, aunque el cariño y el respeto por su anterior pareja se mantiene, es importante darle la bienvenida a los nuevos comienzos.

La decisión de Koral de darle un nuevo aire al lugar en el que vivió por muchos años con Omar, responde precisamente a la decisión del actor de salir de Colombia para radicarse en Europa, un camino que, aunque difícil, lo tomó para cumplir con sus sueños de continuar estudiando, elección que la mujer asumió y entendió con mucho respeto.

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