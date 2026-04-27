La relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3 no deja de dar de qué hablar dentro y fuera de la competencia.

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¿Qué siente Tebi Bernal por Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

La relación de Tebi y Alexa no pasa por su mejor momento y hasta todo parece indicar que llegó a su final tras lo que han vivido y hablado en los últimos días.

Precisamente, en la eliminación del 26 de abril, Alexa Torrex se le paró al frente a Tebi Bernal en la dinámica del posicionamiento para decirle que quería que se fuera de la competencia.

Por eso, tras su regreso al reality, ambos se han sentido incómodos y más porque no saben cómo comportarse el uno con el otro.

Ante esta incertidumbre e indecisión el deportista decidió sincerarse frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia de lo que siente por Alexa Torrex.

Si supieran todo lo que se siente acá, uno no sabe si esto es real o irreal, evidentemente si hay un sentimiento de atracción por Alexa.

Tebi Bernal se sinceró sobre sus sentimientos con Alexa Torrex de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Tebi Bernal tiene dudas de estar con Alexa Torrex?

Tebi Bernal se sinceró ante las cámaras y aseguró que sí tiene una gran atracción por Alexa Torrex y que ha sido difícil descifrar qué es lo que siente realmente.

Es demasiado difícil que no se despierten emociones, no se sienta, no se vinculen las personas, pero también uno dice que hay un afuera y esto es temporal.

El deportista aseguró que en el encierro siempre se necesita un apoyo y es ahí donde nacen sentimientos y vínculos.

Uno no sabe si de verdad nació un sentimiento verdadero, necesidad o efecto encierro.

Sin embargo, Tebi confesó que dentro de su confusión y sentimientos encontrados, la visita de Sofía Jaramillo lo terminó de confundir porque al momento de revelarle que tenía luz verde lo hizo caer en cuenta que algo pasaba afuera.

Entiendo la decisión que tomó, pero cae como un balde de agua fría que lleguen y te digan que tienes luz verde, uno queda como "¿qué pasó?".

Tebi puntualizó en que respetará la decisión de Alexa de querer alejarse de él, y que por su parte intentará organizar sus sentimientos.