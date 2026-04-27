Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal reveló lo que realmente siente por Alexa Torrex en La casa de los famosos

Tebi Bernal habló claro de lo que siente por Alexa Torrex y por qué la visita de Sofía Jaramillo lo afectó: "

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Tebi Bernal habló de sus sentimientos con Alexa
Tebi Bernal se sinceró sobre lo que siente por Alexa Torrex. (Fotos Canal RCN)

La relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3 no deja de dar de qué hablar dentro y fuera de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué siente Tebi Bernal por Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

La relación de Tebi y Alexa no pasa por su mejor momento y hasta todo parece indicar que llegó a su final tras lo que han vivido y hablado en los últimos días.

Precisamente, en la eliminación del 26 de abril, Alexa Torrex se le paró al frente a Tebi Bernal en la dinámica del posicionamiento para decirle que quería que se fuera de la competencia.

Por eso, tras su regreso al reality, ambos se han sentido incómodos y más porque no saben cómo comportarse el uno con el otro.

Ante esta incertidumbre e indecisión el deportista decidió sincerarse frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia de lo que siente por Alexa Torrex.

Si supieran todo lo que se siente acá, uno no sabe si esto es real o irreal, evidentemente si hay un sentimiento de atracción por Alexa.

Yina Calderón habló sobre Tebi y su relación con Alexa en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal se sinceró sobre sus sentimientos con Alexa Torrex de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Tebi Bernal tiene dudas de estar con Alexa Torrex?

Tebi Bernal se sinceró ante las cámaras y aseguró que sí tiene una gran atracción por Alexa Torrex y que ha sido difícil descifrar qué es lo que siente realmente.

Es demasiado difícil que no se despierten emociones, no se sienta, no se vinculen las personas, pero también uno dice que hay un afuera y esto es temporal.

El deportista aseguró que en el encierro siempre se necesita un apoyo y es ahí donde nacen sentimientos y vínculos.

Uno no sabe si de verdad nació un sentimiento verdadero, necesidad o efecto encierro.

Sin embargo, Tebi confesó que dentro de su confusión y sentimientos encontrados, la visita de Sofía Jaramillo lo terminó de confundir porque al momento de revelarle que tenía luz verde lo hizo caer en cuenta que algo pasaba afuera.

Entiendo la decisión que tomó, pero cae como un balde de agua fría que lleguen y te digan que tienes luz verde, uno queda como "¿qué pasó?".

Tebi puntualizó en que respetará la decisión de Alexa de querer alejarse de él, y que por su parte intentará organizar sus sentimientos.

Llega una voz de afuera y te dice hazlo, en qué momento sucedió todo esto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata y Aura Cristina Geithner se enfrentaron. Mariana Zapata

Mariana Zapata discutió con Aura Cristina Geithner previo a su eliminación en La casa de los famosos; ¿por qué?

Mariana Zapata protagonizó un fuerte enfrentamiento con Aura Cristina Geithner antes de su eliminación en La casa de los famosos.

Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col Talento nacional

Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col

Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Aura Cristina Geithner hizo contundente confesión de las estrategias de los famosos.

Juanda Caribe y Mariana Zapata se distancian. Mariana Zapata

¿Fin del shippeo? Mariana Zapata le reclama a Juanda Caribe por su indiferencia en La casa de los famosos

Mariana Zapata y Juanda Caribe atraviesan un episodio de tensión en La casa de los famosos que deja dudas sobre su cercanía.

Lo más superlike

Jhornny Rivera hizo una revelación sobre Jenny López acerca si discuten o no, ¿qué dijo? Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo una revelación sobre Jenny López acerca si discuten o no, ¿qué dijo?

Jhonny Rivera hizo inesperada confesión sobre cómo lleva su matrimonio con Jenny López tras confesión en sus redes sociales.

Luto en Marvel: fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics Viral

¡Luto en Marvel! Fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics: ¿quién es?

Ryan Castro asiste a los premios BMI Latin Awards en el Coastal Convention Center del Fontainebleau Miami Beach. Ryan Castro

¿Ryan Castro llevó chamanes para evitar la lluvia en su concierto? Video generó revuelo en redes

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?