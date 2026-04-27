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Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col

Tras ser eliminada de La casa de los famosos, Aura Cristina Geithner hizo contundente confesión de las estrategias de los famosos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col
¿Qué dijo Aura Cristina Geithner tras ser eliminada? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Aura Cristina Geithner se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Su eliminación ha generado una ola de reacciones mediante las distintas redes sociales tras los distintos acontecimientos que presentó a lo largo de la competencia, en especial, las estrategias que demostró.

Así también, Aura Cristina fue una de las invitadas al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que hizo varias confesiones sobre todo lo que vivió en el reality.

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¿Qué confesiones hizo Aura Cristina Geithner tras su participación en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Aura Cristina no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por crear contenido mediante sus redes sociales, al mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col
¿Qué dijo Aura Cristina en Buen Día, Colombia? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Aura Cristina hizo varias confesiones sobre todo lo que vivió dentro de La casa de los famosos Colombia al ser una de las exparticipantes, pues, reveló lo siguiente sobre todo lo que vivió en la habitación tormenta:

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“Yo creo que al final cuando tomo la decisión de hacer parte de tormenta, estuve ahí hasta el final en el que se cerró. Pero, también es una convivencia, yo estaba con ellos. Pero, con calma tampoco fui cizañera, entonces, pienso que me la jugué con tormenta, aunque fue difícil, además, no fui parte de ningún equipo”, agregó Aura Cristina Geithner en la entrevista.

¿Cómo fue el paso de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Aura Cristina Geithner adquirió gran visibilidad en las distintas plataformas digitales al ser una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Aura Cristina Geithner hizo inesperada revelación tras ser eliminada de La casa de los famosos Col
Así fue el paso de Aura Cristina en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, se evidencio que uno de los momentos que más comentarios dejó a través de las redes sociales fue cuando su hijo, Demian Dos Santos, la visitó durante una sección de congelados.

Por su parte, Aura se sintió orgullosa de todo lo que vivió dentro de La casa de los famosos Colombia, en donde cruzó varias opiniones junto a las celebridades, quienes demostraron una buena convivencia, polémicas y distintos sucesos.

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