Luisa Fernanda W reveló el maquillaje que lucirá para su boda con Pipe Bueno

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos el maquillaje que usaría para su boda con el cantante Pipe Bueno.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se van a casar?

Recordemos que, la creadora de contenido y el artista se comprometieron en el año 2023 luego de un lujoso viaje a Dubái, donde el caleño le propuso matrimonio y ella le dio el "sí, acepto".

Desde entonces, los famosos venían posponiendo la fecha de su boda debido a ciertos compromisos labores entre ambos y su mudanza a México, por lo que, los dos habían decidido todavía no confirmar una fecha, hasta ahora.

Hace pocos meses, Luisa Fernanda W fue interrogada nuevamente sobre su boda con Pipe Bueno, a lo que ella señaló que este año contraerán matrimonio, aunque no quiso dar la fecha exacta.

Sin embargo, desde entonces ha estado en preparativos sobre lo que será esta ceremonia.

Artículos relacionados Luis Díaz Esposa de Luis Díaz sorprendió con cambio de look para el Mundial 2026

¿Cómo será el maquillaje que usará Luisa Fernanda W para su boda?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, compartió un video en el que reveló el primer ensayo de maquillaje que tuvo tras decidir cómo quería lucir para este día.

"Yo para ese día quiero algo natural y me fui por esta línea, aunque podemos experimentar más", dijo.

En la grabación inició arreglándose las cejas, continuó con los ojos usando corrector, sombras en tonos tierra, se aplicó pestañina, siguió aplicándose base, rubor, iluminador y terminó con sus labios.

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su elección y su belleza.

Otros prefirieron cuestionarla más sobre su boda y pedirle que ojalá pueda compartirles otros detalles y los haga parte de este proceso tan especial para ella.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

Cabe señalar que, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han protagonizado una de las relaciones más estables del mundo del entretenimiento actualmente, donde además tienen dos hijos: Máximo y Domenic, quienes suelen llevarse todas las miradas cada vez que los muestran en redes sociales.

Por ahora, sus fanáticos están a la expecativa de lo que pueda ser la boda entre los famosos.