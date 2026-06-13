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Así se despidió en redes cantante de género urbano de su sobrina tras su fallecimiento en un trágico evento

En redes, el cantante de género urbano despidió a su sobrina tras su muerte en un trágico evento que generó gran tristeza.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Michael Flores conmovió las redes al despedirse de su sobrina fallecida de 5 años
Un cantante de género urbano conmovió a las redes sociales tras publicar un emotivo mensaje de despedida a su sobrina, quien falleció en un trágico accidente. (Foto: Freepik)

En las últimas horas, el cantante de género urbano puertorriqueño Michael Flores conmovió a sus seguidores en Instagram al compartir una publicación en la que se despide de su pequeña sobrina que murió en un trágico accidente.

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¿Cómo falleció la sobrina del cantante de género urbano Michael Flores?

De acuerdo con medios locales de la isla del encanto, la menor de 5 años se encontraba en una hacienda privada junto a algunos familiares cuando, en medio de la jornada, se perdió de vista de su abuela, quien estaba a su cuidado.

Michael Flores conmovió las redes al despedirse de su sobrina fallecida
Sobrina del cantante Michael Flores murió en un trágico accidente. (Foto: Freepk)

Tras varios minutos de búsqueda, la niña fue encontrada sin signos vitales dentro de una piscina. Aunque recibió primeros auxilios de inmediato, los esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito y lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

En medio de esta tragedia, el cantante de 27 años, quien también se encontraba en el lugar adelantando algunos proyectos de su carrera, expresó su profundo dolor por lo ocurrido y lamentó no haber podido hacer nada para evitar el desenlace.

Debido a este suceso, Michael recientemente ha publicado un mensaje de despedida que partió el corazón de sus más de 4 millones de seguidores.

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¿Qué mensaje de despedida compartió Michael Flores tras el fallecimiento de su sobrina en redes sociales?

En una publicación en blanco y negro en la que aparece cargando el ataúd de la pequeña, Flores compartió un extenso mensaje en el que agradeció a sus familiares y amigos por el acompañamiento recibido en este difícil momento.

Asimismo, el cantante expresó que la pequeña Laia Nazaret Dávila siempre fue su “princesa” y aseguró que ahora se ha convertido en su “angelito en el cielo”, conmoviendo a todos sus fans.

Hoy fue el último adiós a mi princesa, el angelito más lindo que tengo ahora en el cielo. Gracias a todos, amigos, colegas, mis fanáticos, mi equipo de trabajo y gracias a Dios por tocar todos esos corazones para darme esas palabras tan bonitas que me escribieron".

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¿Quién es Michael Flores?

Michael Flores es un cantante de género urbano de origen puertorriqueño que ha ganado reconocimiento en redes sociales por su música y su presencia en plataformas digitales.

También participó en un reality show, donde dio a conocer más su personalidad pública y coincidió con figuras del entretenimiento como Melissa Gate.

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