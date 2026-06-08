Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Cantante del género urbano se pronunció tras la muerte de su sobrina, “intenté salvarte la vida”

Michael Flores compartió un mensaje en redes luego de la situación que afectó a su familia en Puerto Rico.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia
Fotos: Freepik

Michael Flores, cantante urbano y creador de contenido puertorriqueño, se pronunció públicamente después de la muerte de su sobrina Laïa Nazaret Dávila, de 5 años.

La menor falleció el domingo 7 de junio en una hacienda de Salinas, Puerto Rico, donde el artista se encontraba en la grabación de un video musical.

¿Qué dijo Michael Flores tras muerte de su sobrina?

El artista publicó varios mensajes en redes sociales tras conocerse la muerte de la menor. En uno de ellos expresó que estaba profundamente afectado por lo ocurrido y aseguró que el dolor era muy grande para él y su familia.

Artículos relacionados

En otra publicación, Michael Flores se dirigió a Laïa y le pidió perdón. También afirmó que intentó ayudarla con todas sus fuerzas y que esperaba reencontrarse con ella en la vida eterna. El mensaje cerró con una expresión de amor hacia la niña.

Las palabras del cantante generaron numerosas reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y condolencias, mientras otros compartieron el mensaje como muestra de solidaridad con su familia.

¿Cómo ocurrió la muerte de la sobrina de Michael Flores?

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, la niña se encontraba en la Hacienda San Miguel, en el municipio de Salinas. La información preliminar indica que la menor fue perdida de vista por un momento y luego fue encontrada en la piscina de la propiedad.

Artículos relacionados

A pesar de los esfuerzos por ayudarla, la niña no logró sobrevivir. Las autoridades de Puerto Rico investigan las circunstancias del caso para establecer qué ocurrió exactamente y si hubo alguna responsabilidad.

¿Quién es el cantante del género urbano Michael Flores?

Michael Flores es un artista puertorriqueño de 27 años que también se ha destacado como creador de contenido. Su nombre ganó mayor reconocimiento en Latinoamérica luego de participar en el reality La Casa de Alofoke.

¡Sentido luto en el periodismo! Falleció reconocida celebridad de manera inesperada: así se reveló
Foto: Freepik

En ese programa, Flores ocupó el tercer lugar, lo que le permitió aumentar su visibilidad en redes sociales y fortalecer su carrera musical. Desde entonces, ha seguido trabajando en nuevos proyectos dentro del género urbano.

El fallecimiento de la niña ha causado conmoción entre seguidores de Michael Flores y usuarios en redes sociales. El pronunciamiento del artista aumentó las muestras de apoyo hacia su familia en medio del difícil momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Por qué Greeicy tiene miedo de perderse como mujer por ser mamá? Greeicy

"Le tengo miedo a perder la mujer que fui": Greeicy sorprendió con su mensaje sobre la maternidad

Greeicy Rendón abrió su corazón y reveló que ha pasado por momentos mjuy difíciles después de ser mamá.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Miguel Uribe a su esposa antes de fallecer? Talento nacional

A un año de la tragedia, esposa de Miguel Uribe revela las últimas palabras que él le dijo

María Claudia Tarazona reveló además, que Miguel Uribe la salvó de no haber terminado igual que él ese día.

James Rodríguez fue cuestionado por su actitud con la hija del presidente de la República. Mundial de fútbol

Colombia vs. Jordania: ¿dónde ver EN VIVO el partido? La IA predice al ganador

Colombia vs. Jordania se jugará este domingo 7 de junio en San Diego, como último amistoso antes del Mundial 2026.

Lo más superlike

Marlon Moreno fue señalado de “viejo” Talento nacional

Marlon Moreno fue señalado de “viejo” y su pareja se pronunció: “ahórrese el comentario”

El actor fue señalado de viejo tras celebrar su aniversario con Fabiana Botero, quien respondió al comentario.

Repertorio del Tour de Nicky Jam Nicky Jam

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estos fueron los 5 artistas invitados

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano