Michael Flores, cantante urbano y creador de contenido puertorriqueño, se pronunció públicamente después de la muerte de su sobrina Laïa Nazaret Dávila, de 5 años.

La menor falleció el domingo 7 de junio en una hacienda de Salinas, Puerto Rico, donde el artista se encontraba en la grabación de un video musical.

¿Qué dijo Michael Flores tras muerte de su sobrina?

El artista publicó varios mensajes en redes sociales tras conocerse la muerte de la menor. En uno de ellos expresó que estaba profundamente afectado por lo ocurrido y aseguró que el dolor era muy grande para él y su familia.

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En otra publicación, Michael Flores se dirigió a Laïa y le pidió perdón. También afirmó que intentó ayudarla con todas sus fuerzas y que esperaba reencontrarse con ella en la vida eterna. El mensaje cerró con una expresión de amor hacia la niña.

Las palabras del cantante generaron numerosas reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y condolencias, mientras otros compartieron el mensaje como muestra de solidaridad con su familia.

¿Cómo ocurrió la muerte de la sobrina de Michael Flores?

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, la niña se encontraba en la Hacienda San Miguel, en el municipio de Salinas. La información preliminar indica que la menor fue perdida de vista por un momento y luego fue encontrada en la piscina de la propiedad.

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A pesar de los esfuerzos por ayudarla, la niña no logró sobrevivir. Las autoridades de Puerto Rico investigan las circunstancias del caso para establecer qué ocurrió exactamente y si hubo alguna responsabilidad.

¿Quién es el cantante del género urbano Michael Flores?

Michael Flores es un artista puertorriqueño de 27 años que también se ha destacado como creador de contenido. Su nombre ganó mayor reconocimiento en Latinoamérica luego de participar en el reality La Casa de Alofoke.

Foto: Freepik

En ese programa, Flores ocupó el tercer lugar, lo que le permitió aumentar su visibilidad en redes sociales y fortalecer su carrera musical. Desde entonces, ha seguido trabajando en nuevos proyectos dentro del género urbano.

El fallecimiento de la niña ha causado conmoción entre seguidores de Michael Flores y usuarios en redes sociales. El pronunciamiento del artista aumentó las muestras de apoyo hacia su familia en medio del difícil momento.