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Melissa Gate sorprende con nuevo look y explica por qué ama la moda maximalista

La influencer Melissa Gate impactó con un look en su cabello que llama la atención y explicó por qué le gusta lucir prendas que no son comunes.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La influencer Melissa Gate impactó con un look en su cabello que llama la atención y explicó por qué le gusta lucir prendas que no son comunes.
La influencer Melissa Gate impactó con un look en su cabello que llama la atención y explicó por qué le gusta lucir prendas que no son comunes | Foto del Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 200 mil seguidores, la bella y talentosa influencer paisa conocida como Melissa Gate, quien fue finalista de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada quedándose con el segundo lugar de la competencia, sorprendió a sus fans con un video sobre la moda y con un look que llama bastante la atención.

Melissa Gate abrió su corazón entre lágrimas: “No quiero ser yo”
Melissa Gate abrió su corazón entre lágrimas: “No quiero ser yo” (Foto Canal RCN)

Desde que estuvo en La casa de los famosos Colombia, los internautas descubrieron que Melissa no es una persona a la que le guste vestirse común y corriente o lucir un solo color de cabello, por lo que siempre se le vio con pelucas de distintas formas y colores.

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¿Cuál fue el nuevo look de Melissa Gate que llamó tanto la atención?

En esta oportunidad, con el video que llamó la atención de sus fans, Melissa decidió usar un look muy ochentero en su cabello, con rizos, corto y mucho volumen en la parte de arriba.

Por otro lado, el mensaje de Gate en su video tenía que ver con la moda maximalista que usa prendas salidas de lo común, con colores llamativos y apliques que llamen la atención.

Melissa explicó que, para ella, la moda es un arte y debe tener la capacidad de hablar sobre quién eres sin que digas una sola palabra. En su caso, ella adoptó la moda maximalista porque considera que es una mujer que viene a incomodar, a hacer ruido y hacerse sentir.

¿Por qué Melissa Gate se siente tan a gusto con la moda maximalista?

De acuerdo con la influencer, ella no es una mujer a la que le guste pasar desapercibida y que, por el contrario, le gusta llegar a los lugares y robarse miradas. Además, reveló que no critica la moda minimalista o a las personas que les gusta vestirse con prendas básicas, pues comprende que cada quien busca en la moda su identidad y así debe ser.

“Si una prenda puede tener más actitud, ¿por qué no agregarla?”, “hay personas que buscan combinar, yo busco impactar”, “la diferencia entre un outfit bonito y uno memorable está en los pequeños detalles” son algunas de las frases que usa Melissa para dar a entender su punto.

Tal y como lo explicó, en el video Melissa se puso prendas que no necesariamente combinan y que tienen mucha personalidad cargada, pero que, para ella, son ideales para hacerse sentir.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.
Melissa Gate se pronunció tras el triunfo de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

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