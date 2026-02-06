Melissa Gate habló de Emiro Navarro y reveló por qué ya no aparecen juntos en redes

Melissa Gate volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de responder una pregunta relacionada con la amistad que mantiene con Emiro Navarro.

La creadora de contenido aclaró varios aspectos sobre su relación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia y explicó por qué actualmente no se les ve compartiendo con la misma frecuencia que antes.

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¿Cuál es la historia entre Emiro Navarro y Melissa Gate?

La amistad entre Melissa Gate y Emiro Navarro nació durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en 2025. Desde las primeras semanas, ambos lograron construir una relación que fue ampliamente comentadas por los televidentes.

Dentro de la competencia, los creadores de contenido protagonizaron distintos momentos de entretenimiento que los llevaron a consolidarse como una de las duplas más comentadas de la temporada.

En redes recuerdan la historia entre Emiro Navarro y Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la relación fue más allá de las bromas y la convivencia diaria. A lo largo del programa, Melissa demostró en varias ocasiones su apoyo hacia Emiro.

Cerca de la final, la creadora de contenido explicó que sentía un fuerte compromiso de protección hacia él. Además, reveló que la madre de Emiro le había pedido que lo acompañara y cuidara durante el reality, promesa que aseguró haber cumplido.

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¿Qué ha dicho Emiro Navarro sobre Melissa Gate?

Tras la finalización de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro ha mantenido palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Melissa Gate en diferentes entrevistas y apariciones públicas.

Emiro Navarro destaca la admiración que siente por Melissa Gate /(Foto del Canal RCN)

El creador de contenido ha destacado en varias oportunidades la importancia que tuvo Melissa durante su paso por el reality, especialmente por el respaldo que recibió en momentos complejos dentro de la competencia.

Además, ha manifestado la admiración que siente por ella, asegurando que valora la amistad que construyeron durante los meses de convivencia.

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¿Qué dijo Melissa Gate sobre Emiro Navarro recientemente?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Melissa Gate fue consultada sobre su actual relación con Emiro Navarro y la razón por la que ya no aparecen juntos con frecuencia.

Ante la inquietud de sus seguidores, la creadora de contenido explicó que actualmente se encuentra viviendo en otro país y que esa situación ha influido en la distancia física entre ambos.

Asimismo, señaló que considera que una amistad no depende de compartir constantemente contenido o de estar presentes todo el tiempo en la vida del otro. Según sus palabras, cuando Emiro la necesite, ella estará disponible para apoyarlo.

Melissa también aseguró que se considera una persona reservada, que suele enfocarse en sus proyectos personales y laborales. Por esa razón, explicó que no acostumbra mantener una presencia constante en la vida de sus amigos.

Finalmente, afirmó que su amistad con Emiro Navarro sigue siendo real y que su relación puede mantenerse incluso cuando no existe una interacción permanente en redes, unas declaraciones que generaron múltiples reacciones entre los fans de ambos.