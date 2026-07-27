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¿Mbappé aspira a la presidencia de Francia? Esto dijo sobre sus planes tras el fútbol

Kylian Mbappé sorprendió al hablar de los planes que tiene para su futuro luego del fútbol, mencionando la presidencia de Francia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Mbappé llegará a la presidencia de Francia? Así respondió el futbolista
Mbappé sorprendió al hablar de la presidencia de Francia AFP/ ROBERTO SCHMIDT)

Durante La Copa Mundial FIFA 2026, el jugador francés, Kylian Mbappé fue tendencia en algunos partidos, debido a su comportamiento en la cancha; pues uno de los momentos más polémicos fue cuando Francia se enfrentó a Paraguay.

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Precisamente, los paraguayos estaban jugando rudo y en el caso de Mbappé, él no se dejó llevar por esos desafíos y lo que hacía era sonreír mientras jugaba, pero claro, su sonrisa era bastante sarcástica y, de hecho, fue señalado en redes por no darle la mano al arquero del equipo adversario.

Sin embargo, tras el partido en el que eliminaron al equipo latino, el francés se volvió nuevamente noticia debido a que una senadora de Paraguay le hizo comentarios racistas al jugador; él se defendió e incluso, el Real Madrid se pronunció contra tal acto irresponsable.

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Luego del Mundial, el francés no deja de aparecer en las redes, pues salen muchos clips de cómo disfruta sus vacaciones con su novia, pero, además, en una entrevista habló de su futuro.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre aspirar a la presidencia de Francia?

En medio de una entrevista que aparece en redes sociales, salen a la luz las palabras de Kylian Mbappé, quien habla de su futuro luego del fútbol.

Mbappé sorprendió al hablar de la presidencia de Francia
Mbappé habló sobre la posibilidad de ser presidente de Francia al retirarse del fútbol AFP/ FRANCK FIFE)

En medio de la conversación, él se ríe y explica que su “equipo le dice que debería postularse a la presidencia de Francia después de retirarse”, pero él dice que entrenador no será.

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Aún así, no dejó ver que su deseo de querer ser presidente y habló de sus de sus proyectos, empresas y hasta de su Fundación Benéfica.

¿Cuáles son los cuestionados videos de Mbappé con su novia tras el Mundial?

Ya no es su secreto que Kylian Mbappé es el novio de la famosa actriz, Ester Expósito y ya no lo ocultan, pues no les importa salir juntos en público y han sido captados haciendo compras muy comentadas en las redes.

Mbappé habló sobre la posibilidad de ser presidente de Francia al retirarse del fútbol
¿Mbappé llegará a la presidencia de Francia? Así respondió el futbolista AFP/ FRANCK FIFE)

Precisamente, se han visto en tiendas costosas como joyerías y esto, no ha pasado desapercibido entre los internautas, quienes hablan de que cada video de ellos en Estados Unidos es gastando su dinero en cosas que no se ven para nada económicas.

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