Melissa Gate rompe el silencio y habla por primera vez del padre de su hijo: esto reveló

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate, hizo una contundente revelación sobre el padre de su hijo, pues nunca había mencionado nada sobre el hombre y esta vez lo hizo en redes sociales.

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Por una parte, la influenciadora paisa, confesó qué pasó con él y hace cuánto no están juntos, pero, además, dio otros detalles sobre su vida privada; un tema del que ella casi no habla porque es bastante reservada.

Así mismo, Melissa, se sinceró sobre sus relaciones, ya que siempre habla de eso cuando está en personaje, mencionando a los hombres que habrían pasado por su vida, pero, en esta ocasión, fue honesta al decir qué ha pasado con su situación amorosa.

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Sin duda, su respuesta causó sorpresas, por un lado, al hablar de su privacidad, pero también al contar con detalle lo que pasó con el papá de su único hijo, a quien todos conocimos en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre el padre de su hijo?

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Melissa Gate acostumbra a estar comunicada con sus seguidores, por eso, le dejó la cajita de preguntas, para responder todas las inquietudes de los internautas.

La revelación de Melissa Gate sobre el padre de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 recibió una pregunta sobre ¿cuántos años lleva separada?, y ella respondió sin filtros, pues eso fue lo que más generó sorpresa.

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La paisa dijo que lleva 11 años desde que se separó del “donante”, o sea del padre de su hijo y explicó que, “por su condición” le cuesta hacer relaciones personales y que, en vez de hacer novios, hace enemigos.

Melissa Gate reveló detalles inéditos sobre el padre de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué más dijo Melissa Gate sobre su vida personal?

Melissa Gate también habló sobre su actual pareja y dijo que no tiene, por lo que confirmó que esa es una realidad, por ahora.

De hecho, contestó esa pregunta con sarcasmo, sobre si “tiene marido” y ella dijo que: hasta donde sabía, no lo tenía, pero de tenerlo, repitió que ese hombre le escriba, preguntando que en donde se encuentra.