En medio de una conversación en La casa de los famosos Colombia, Beba se pronunció sobre los comentarios relacionados con su cercanía con Alejandro Estrada.

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¿Por qué hablan de Beba y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió mientras los participantes compartían en el comedor de la casa. En ese espacio, Beba comentó que no comprendía por qué, cuando una persona es amable, algunos lo interpretan como una señal de coqueteo, haciendo referencia al trato que Alejandro Estrada ha tenido con ella dentro del reality.

En la conversación, Tebi intervino asegurando que, a diferencia de ella, él sí podía diferenciar la amabilidad de otro tipo de actitudes, y añadió que, según su percepción, Alejandro podría estar mostrando interés en Beba.

Beba y Alejandro Estrada llaman la atención en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

A partir de ese comentario, otros participantes señalaron que en este tipo de formatos es común que se generen cercanías entre los concursantes. Añadieron que cada persona identifica sus gsutos y, según lo expresado, algunos consideraron que Beba podría coincidir con ciertos gustos de Estrada.

Posteriormente, Juanda Caribe llamó la atención al señalar que Beba también podría tener algún tipo de interés hacia Alejandro Estrada, lo que generó una reacción inmediata por parte de la participante.

"A Beba le gusta Alejo, y así", dijo.

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¿Qué dijo Beba sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Ante las observaciones surgidas en la conversación, Beba tomó la palabra para aclarar su postura frente a los comentarios que se generaron. En ese momento señaló que no se sentía cómoda al recibir ese tipo de comentarios por parte de Juanda Caribe.

"En este momento no te estoy dando la confianza pa' que me hagas esos chistes", le dijo.

La participante reiteró que está casada y que ese aspecto de su vida personal lo tiene presente dentro del programa. También señaló que, en la convivencia del reality, es común que aunque algunas actitudes se interpreten de distintas formas, no está dispuesta a aceptar esos rumores.

Así mismo, señaló a Juanda Caribe de hacer ese tipo de comentarios como una forma de desviar la atención dentro del reality para que se ignorara la cercanía que él ha mostrado con Mariana, teniendo en cuenta que él también tiene una relación por fuera del programa.

Este comentario también llamó la atención de los internautas, quienes en redes sociales han comentado sobre las cercanías entre Alejandro y Beba, manteniendo el interés en el reality, que se transmite cada noche, a las 9 p.m, por el Canal RCN y su aplicación oficial.