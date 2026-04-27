En las últimas horas, el mundo del periodismo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida locutora.

La noticia ha causado gran consternación por parte los seguidores y colegas quienes tuvieron la oportunidad de vivir importantes momentos junto a la periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Quién fue la reconocida periodista que falleció en las últimas horas?

Así se confirmó el fallecimiento de la periodista Ana Karina Matos. | Foto: Freepik

El nombre de Ana Karina Matos se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida periodista de Santo Domingo, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

El fallecimiento de Ana Karina Matos fue confirmado a través de varios medios de comunicación internacional como ‘Último Minuto’ y por parte del canal independiente ‘Guaro Andújar’, en el que expresaron las siguientes palabras a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram, expresando las siguientes palabras:

“Luto en República Dominicana: fallece la periodista Ana Karina Matos. La comunidad periodística de Santo Domingo atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de la comunicadora Ana Karina Matos, ocurrido en un centro médico de la capital”, dice el comunicado.

Así también, la noticia fue revelada a través de un pronunciamiento de El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en sus redes sociales en donde expresaron con sentidas palabras el fallecimiento de la periodista.

Así se confirmó el fallecimiento de la periodista Ana Karina Matos. | Foto: Freepik

¿Qué se sabe acerca del fallecimiento de la reconocida periodista?

Según lo han revelado medios de comunicación internacionales, se refleja que Ana Karina Matos, falleció en el Centro Médico CGE Gastrodiagnóstico de Santo Domingo. Así también, se revela que la mujer estaba embarazada tras su desafortunado fallecimiento en las últimas noticias y la noticia ha sido tendencia en las redes sociales.

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¿Cuál fue el legado que dejó la periodista Ana Karina Matos? | Foto: Freepik

Aunque por el momento se desconocen detalles del fallecimiento de Ana Karina, muchos internautas han recordado el gran legado que dejó en el campo del periodismo internacional.

Por su parte, Ana Karina tuvo la oportunidad en dejar un gran legado en el campo del periodismo, cuya profesión la destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional.