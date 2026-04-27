El Canal RCN y la Universidad de Los Andes se unen en una alianza académica; te contamos de qué se trata

El Canal RCN, en alianza con la Universidad de los Andes, presentó una nueva propuesta académica que busca transformar la manera en que se forman los líderes creativos del país.

El Canal RCN ofrece programas académicos junto a la Universidad de Los Andes. (Foto de Freepik)

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¿De qué se trata la nueva apuesta académica del Canal RCN y la Universidad de Los Andes?

Se trata de la microcredencial “Showrunner: de la idea a la producción”, un programa que abre inscripciones y que promete convertirse en un referente dentro de la industria audiovisual colombiana.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de conectar la formación académica con las exigencias reales del mercado global.

El objetivo es que los participantes desarrollen competencias prácticas en la planeación y gestión de proyectos de ficción y entretenimiento, con un enfoque en la lectura crítica de guiones, la organización de recursos y la evaluación de la viabilidad técnica de las ideas.

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¿Cuánto tiempo dura la microcredencial del Canal RCN y la Universidad de Los Andes?

El programa se extenderá durante 20 semanas, entre mayo y septiembre de 2026, con un total de 192 horas de formación.

La modalidad semipresencial permitirá a los estudiantes combinar clases virtuales en horarios accesibles con una inmersión intensiva en los Estudios RCN.

Más allá de las sesiones teóricas, la microcredencial ofrece una experiencia de residencia inédita en el país.

Los estudiantes podrán integrarse directamente en el entorno profesional de RCN, participando en procesos de producción y transmisiones en vivo de programas de entretenimiento, noticieros y realitys.

Esta cercanía con la práctica real es uno de los elementos que diferencia al programa y lo convierte en una oportunidad única para quienes desean vivir de cerca la dinámica de la televisión nacional.

La alianza entre RCN y la Universidad de los Andes busca fortalecer el ecosistema creativo colombiano, ofreciendo formación de alto nivel que permita a los profesionales competir en escenarios internacionales.

Al abrir espacios de aprendizaje que combinan academia y práctica, se fomenta la creación de contenidos más sólidos y competitivos, capaces de trascender fronteras.

Este programa no solo prepara a los futuros showrunners para liderar proyectos, sino que también les brinda la posibilidad de construir redes de contacto con productores, guionistas y técnicos que forman parte del día a día de la televisión.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo a través del enlace oficial https://edcouniandes.short.gy/showrunner. Con esta microcredencial, RCN y la Universidad de los Andes buscan marcar un hito en la formación audiovisual del país.