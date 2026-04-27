El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un joven cantante que logró destacar en uno de los realities más populares de la televisión internacional.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se pronunció sobre su orientación tras publicación con otro hombre

La noticia ha generado conmoción entre seguidores del formato y quienes siguieron su paso por el escenario.

¿Quién era el cantante que falleció?

Se trata de Dylan Carter, un artista que ganó reconocimiento tras su participación en The Voice en su temporada 24, emitida en 2023.

Durante su audición a ciegas, el cantante logró captar la atención de todos los entrenadores del programa, quienes giraron sus sillas en señal de apoyo, uno de los momentos más destacados del formato.

Su interpretación del tema “I Look to You”, popularizado por Whitney Houston, fue clave para su clasificación y para conectar con la audiencia.

Aunque su paso por el reality fue breve, logró posicionarse como una de las voces recordadas de esa temporada, consolidando una base de seguidores que continuó apoyándolo fuera del programa.

El alcalde de Moncks County le dedicó unas palabras de despedida en Facebook donde destacó su talento y corazón.

“Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente automovilístico. Como cantante talentoso, solía deleitar a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos municipales”

Falleció reconocido cantante Dylan Carter en grave accidente (Foto Freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Dylan Carter?

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia? Esto dice la IA

De acuerdo con información entregada por autoridades locales, el cantante falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Carolina del Sur.

El hecho se registró en la noche del sábado 25 de abril, alrededor de las 11:42 p.m., en una vía conocida como Lowcountry Highway, en el condado de Colleton.

Según los reportes preliminares, se trató de un accidente de un solo vehículo, en el que una persona perdió la vida en el lugar.

Aunque inicialmente las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, medios locales confirmaron posteriormente que se trataba de Dylan Carter.

El artista tenía previsto presentarse en la localidad de Moncks Corner en los días siguientes, evento que fue cancelado tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

La repentina partida del cantante ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios han expresado mensajes de tristeza, recordando su talento y el impacto que dejó durante su paso por la televisión.