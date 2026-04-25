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¡Luto en redes! Fallece influencer tras grave accidente con exparticipante de reconocido reality

La influencer falleció tras un grave accidente y el caso involucra a una exparticipante de un famoso programa de talentos

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Influencer pierde la vida tras accidente con exparticipante de The X Factor
Influencer pierde la vida tras accidente con exparticipante de The X Factor (Foto FreePik)

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una influencer británica conocida en plataformas digitales como Klaudia Glam, luego de un grave accidente ocurrido en el centro de Londres.

Fallece influencer tras grave accidente con exintegrante de The X Factor
Fallece influencer tras grave accidente con exintegrante de The X Factor (Foto Freepik)

¿Quién era la influencer que falleció?

Klaudia Glam era una creadora de contenido originaria del Reino Unido que había construido una comunidad en redes sociales gracias a su estilo de vida y publicaciones sobre moda y entretenimiento.

Su nombre real era Klaudia Zakrzewska y contaba con una creciente audiencia digital que hoy lamenta su fallecimiento.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Londres, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo 19 de abril en el sector de Soho, una zona reconocida por su vida nocturna.

Según el reporte oficial, la influencer fue atr0pellada cerca de las afueras de un club nocturno. Tras el impacto, fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, horas más tarde las autoridades confirmaron su fallecimiento.

En el mismo incidente, un hombre de 58 años también resultó gravemente herido y permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Quién fue detenida por el caso de Klaudia Glam?

Las autoridades arrestaron a la cantante Gabrielle Carrington, de 29 años, quien fue integrante del grupo Miss Dynamix en el programa de talentos The X Factor UK en 2013.

Carrington fue detenida un día después del incidente y enfrenta cargos iniciales por intento de asesinat0, lesiones graves con intención, lesiones personales, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol.

Tras la confirmación de la muerte de Klaudia Glam, el cargo de intento de asesinat0 será modificado a homicidi0.

La Policía Metropolitana de Londres expresó sus condolencias a la familia de la influencer y aseguró que continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Las autoridades también manifestaron su apoyo a todas las personas afectadas por el hecho, que ha generado conmoción tanto en el Reino Unido como en la comunidad digital internacional.

Las redes sociales reaccionaron rápidamente al conocer la noticia, dejando numerosos mensajes de despedida, condolencias y muestras de apoyo en la cuenta oficial de Klaudia Glam, donde seguidores y usuarios lamentaron profundamente su fallecimiento.

Klaudia Glam falleció tras grave accidente
Klaudia Glam falleció tras grave accidente con Gabriella Carrington (Foto Freepik)
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