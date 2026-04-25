Desde hace varias semanas, muchos internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por todos los detalles que Paola Jara y Jessi Uribe han compartido mediante sus redes, no solo por ser dos reconocidos cantantes del género popular colombiano, sino que también, por el nacimiento de su hija Emilia.

Por este motivo, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones acerca de cómo luce Emilia, pues ambos cantantes han ocultado su rostro.

Con base en esto, Paola Jara compartió una emotiva fotografía en sus redes sociales junto a su hermana y Emilia y varios internautas generaron una gran variedad de opiniones al respecto.

Artículos relacionados Influencers Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

¿Cuál fue la fotografía que compartió Paola Jara junto a Emilia y su hermana?

Cabe destacar que Paola Jara se ha destacado no solo por ser una reconocida cantante, sino que también, por compartir varios detalles de su vida mediante sus redes sociales, tras la especial conexión que tiene con sus seguidores.

Esta fotografía compartió Paola Jara en sus redes. | Foto: Buen Día, Colombia

Recientemente, Paola Jara compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, en donde aparece junto a su hermana y Emilia, pues, expresó las siguientes palabras:

“Tres Jaritas”, agregó Paola Jara en la descripción de la publicación.

En la fotografía no se detalla por completo el rostro de Emilia, sin embargo, Paola demostró que está viviendo un importante momento tras compartir un especial momento junto a su hermana y Emilia.

¿Cómo ha sido la relación de Paola Jara y Jessi Uribe?

Es clave mencionar que Paola Jara y Jessi Uribe se han convertido en una de las parejas más destacadas en el campo del entretenimiento colombiano, no solo por ser reconocidos artistas, sino que también, por ser una de las parejas más destacadas.

¿Cuánto tiempo de relación llevan Paola Jara y Jessi Uribe? | AFP: Raul Arboleda

Con base en esto, Paola Jara y Jessi han mostrado en sus redes que están atravesando por un importante momento tras el nacimiento de Emilia, quien se ha convertido en una de sus mayores fuentes de inspiración.

Aunque por el momento ninguno de los dos ha compartido por completo el rostro de Emilia, varios internautas se han sorprendido con algunos detalles al respecto, mediante sus redes.