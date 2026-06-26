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Iván López reveló entre lágrimas momentos de angustia que vivió tras terremotos en Venezuela

El actor Iván López, que reside en Venezuela, pidió ayuda a sus fanáticos tras terremotos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
ivan lopez vivio terremotos en venezuela
Iván López pidió ayuda por Venezuela/Canal RCN

El actor Iván López relató a sus fanáticos el difícil momento que vivió junto a su familia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela.

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¿Iván López vivió los terremotos en Venezuela?

El actor reside en Caracas, Venezuela desde hace cinco años junto con su esposa e hija.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 600 mil seguidores, compartió un video en el que narró cómo logró salvarse de los terremotos.

ivan lopez tras temblores en venezuela

Entre lágrimas, confesó que viajó con su familia a Margarita para celebrar el Día del Padre, y alcanzaron a sentir el temblor cuando estaban en el aeropuerto, pero no se imaginaron la magnitud de lo que había ocurrido en el epicentro de los terremotos, sino hasta que vieron en redes sociales.

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Con ello, aprovechó para pedir ayuda a sus fanáticos, haciendo un llamado a tener empatía y sororidad por los afectados que necesitan apoyo en este momento tan difícil.

"Este es un mensaje para ti que estás viendo redes, que tienes hermanos, hijos, padres, abuelos, tíos, primos, hijos, amigos, conocidos y que eres un ser vivo pero más allá de ello un ser humano. Es el momento de ayudar y ponerse en el lugar de los demás, no importa el color o la bandera lo que importa es ayudar y hoy Venezuela te necesita", escribió.


Luego de su publicación, logró las reacciones de varios famosos y seguidores que le expresaron todo su apoyo a él y a Venezuela en este difícil momento.

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¿Qué pasó con la casa de Iván López?

Según se conoce, el actor sigue en Margarita esperando que se puedan reanudar las operaciones para regresar a Caracas y conocer el estado de su hogar y reencontrarse con sus allegados.

Mientras tanto, sigue ayudando desde la distancia y por medio de sus redes sociales, las cuales está sirviendo como vehículo para informarse sobre puntos de acopio y desaparecidos.

ivan lopez pide ayuda para venezuela

Por ahora, miles de personas y entidades alrededor del mundo se encuentran haciendo donaciones para ayudar a los afectados por esta catástrofe natural que ha dejado miles de fallecidos.

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