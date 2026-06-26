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Ricardo Montaner, Camilo y Evaluna ayudan a Venezuela: "Estamos con un nudo en la garganta"

Ricardo Montaner, Camilo y Evaluna se encuentran asombrados con el apoyo que han recibido para ayudar a Venezuela.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Los montaner tras terremotos en venezuela
Los Montaner ayudan a Venezuela/AFP: Rodrigo Varela

Los cantantes Ricardo Montaner, Camilo y Evaluna alzaron su voz para pedir ayuda por Venezuela luego de los dos terremotos que sufrieron el pasado 24 de junio, que han dejado edificios derrumbados y pérdidas humanas.

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¿Qué dijeron Ricardo Montaner, Camilo y Evaluna?

Los primeros artistas en pronunciarse fueron Ricardo Montaner, Camilo y Evaluna, quienes no dudaron en pedir ayuda a sus fanáticos para los afectados por los sismos.

Recientemente, Ricardo Montaner se mostró muy conmovido luego de recibir tantas ayudas de sus seguidores, pero en especial de sus colegas que se han manifestado y le han brindado tantas ayudas para los venezolanos que están atravesando este momento tan difícil.

"Cuando dijimos AUXILIO, todos de forma generosa, acudieron por VENEZUELA. Estamos con nudo en la garganta, por ver la generosidad en forma de avalancha. Seguimos recaudando", señaló con su esposa.

los montaner ayudan a venezuela

Agradeció a sus colegas por todas las ayudas y por evidenciar el gran corazón que tienen.

"Quiero dar las gracias a mis “colegas”, “mis hermanos”… por la respuesta solidaria, venida directamente del corazón de DIOS. Doy GRACIAS, por haber escogido esta profesión, esta carrera llena de montañas rusas, de subes y bajas… pero que al final, solo importa lo recorrido, lo sufrido, lo amado, lo conservado y lo vivido", agregó.

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Señaló que ama haber elegido la profesión musical porque logró conocerlos, tanto a los que tiene una gran trayectoria como a quienes apenas empiezan.

"Hoy, que suplico por #Venezuela, justo hoy, ustedes me llamaron uno a uno, para decirme… AQUÍ ESTOY RICARDO, COMO AYUDO?… Ha sido un día largo y difícil, pero ha sido un día MARAVILLOSO Y REVELADOR. Amo a mis colegas y amo mi profesión", concluyó.

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Por ahora, los artistas siguen ayudando a Venezuela y haciendo un llamado a sus fanáticos a seguir al pendiente de lo que ocurre en el país.

famosos ayudan a venezuela

Mientras tanto, más famosos se siguen sumando con sus respectivas ayudas y las autoridades correspondientes continúan buscando entre los escombros a las personas que quedaron atrapadas.

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