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Daniel Arenas reapareció tras años alejado de la televisión, ¿qué dijo sobre Daniella Álvarez?

Daniel Arenas contó qué lo llevó a hacer una pausa en su carrera antes de volver a las telenovelas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniel Arenas confesó por qué se alejó de las telenovelas y guardó silencio sobre Daniela Álvarez
Daniel Arenas rompió el silencio sobre su carrera, pero evitó hablar de Daniela Álvarez. (Foto: AFP)

Daniel Arenas reapareció públicamente luego de hablar sobre uno de los cambios más importantes que ha tenido en los últimos años.

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¿Daniel Arenas habló de su relación con Daniela Álvarez?

Aunque durante la entrevista no se refirió a nada de su vida sentimental, que sigue despertando preguntas por los rumores de una posible ruptura con Daniela Álvarez, sí explicó por qué decidió alejarse de las telenovelas durante cinco años y qué lo motivó a regresar a la actuación.

Como bien se conoce Daniel Arenas era uno de los presentadores de un reconocido programa matutino de la televisión en México, sin embargo, salió hace unos años en medio de rumores de un posible despido.

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En ese momento, el actor estuvo en el centro de la conversación, pues se rumoró que su repentina salida del programa habría ocurrido luego del comentario que hizo sobre Ángela Aguilar, cuando la cantante estaba en medio de la polémica por el inicio de su relación con Christian Nodal.

Daniel Arenas confesó por qué se alejó de las telenovelas y guardó silencio sobre Daniela Álvarez
Daniel Arenas rompió el silencio sobre su carrera, pero evitó hablar de Daniela Álvarez. (Foto: AFP)

Después el mismo Daniela Arenas compartió en sus redes sociales que esta decisión se había tomado por temas personales. Y luego se supo que tenía algunos inconvenientes con trámites para laborar en Estados Unidos.

¿Qué dijo Daniel Arenas sobre su pausa en la televisión?

Ahora, el actor después de este tiempo reapareció contando que volvió a las telenovelas tras cinco años de estar alejado de este ámbito.

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Daniel Arenas retoma su camino como actor en una telenovela que se estrenará próximamente.

Daniel Arenas confesó por qué se alejó de las telenovelas y guardó silencio sobre Daniela Álvarez
Daniel Arenas rompió el silencio sobre su carrera, pero evitó hablar de Daniela Álvarez. (Foto: AFP)

Llevaba muchos años priorizando al trabajo, a la parte profesional. No es algo de lo que me arrepienta, pero sí hay que permitirse la oportunidad de hacer pausas para reflexionar, reinventarnos y desaprender; así uno regresa con otra energía, otras ganas y otro enfoque, pero también con gratitud y hambre de lo que viene", expresó.

Aunque el actor abrió un espacio para hablar de este nuevo momento profesional a un medio local de México, en ningún momento hizo referencia a su vida sentimental.

Algo que se viene rumorando desde hace varios meses sobre una posible ruptura con Daniela Álvarez, ya que la pareja dejó de aparecer junta en eventos públicos y tampoco comparte publicaciones juntos en redes sociales como solía hacerlo.

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