¿Dónde estaba Haaland? Su ausencia ante partido contra Francia desató lluvia de memes en el Mundial

Los memes volvieron a tomarse las redes sociales luego del partido entre Francia y Noruega en el Mundial 2026.

¿Por qué Erling Haaland no jugó contra Francia en el Mundial de Fútbol 2026?

Este encuentro deportivo había generado gran expectativa entre los aficionados, ya que prometía el duelo entre dos de las principales figuras del fútbol mundial: Erling Haaland, por Noruega, y Kylian Mbappé, por Francia.

Antes del inicio del compromiso también se vivió un momento emotivo. Los jugadores realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas que dejaron los terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

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Francia terminó imponiéndose 4-1 sobre Noruega y Ousmane Dembélé se convirtió en una de las figuras del compromiso.

Muchos hinchas quedaron sorprendidos y decepcionados al ver que Erling Haaland nunca ingresó al terreno de juego durante el partido.

Según se conoció, el delantero habría sido reservado para el próximo compromiso de Noruega frente a Costa de Marfil, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Cuáles fueron los memes que dejó el partido Francia vs. Noruega en el Mundial 2026?

La ausencia del atacante generó revuelo entre los aficionados a este deporte, quienes esperaban verlo enfrentarse a Kylian Mbappé en uno de los partidos más llamativos del Mundial.

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Sin duda, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones. Muchos recordaron el festejo vikingo de los hinchas noruegos, que recientemente se había vuelto viral por el tradicional remo acompañado de su característico grito.

Francia goleó a Noruega y la ausencia de Haaland terminó convertida en meme. (Fotos: AFP)

Uno de los memes mostraba a Kylian Mbappé haciendo un gesto de negación con la cabeza, en referencia a la ausencia de Haaland durante el encuentro.

Otro utilizó una imagen de Lionel Messi tomándose la cabeza con gesto de preocupación y el mensaje: "El pibe al que no le avisaron que Noruega ponía todos suplentes contra Francia mirando lo que puso en el prode".

También imágenes de Erling Haaland sentado en el banco de suplentes, mientras otros revivieron el recordado momento cuando el papá de Luis Díaz se desmaya en un un partido de la Selección Colombia, que en realidad fue para uno de los partidos de la tricolor en medio de las eliminatorias.