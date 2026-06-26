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Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál?

La FIFA confirmó cuál será el uniforme que utilizará la tricolor tras su próximo partido con Portugal.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál?
¿Cuál uniforme utilizará la Selección Colombia tras su partido con Porgual? | AFP: Paul Ellis y Charly Triballeau

En medio del próximo partido que se llevará a cabo entre la Selección Colombia ante Portugal, uno de los encuentros más esperados en el Mundial 2026, ya se confirmó cuál será el uniforme que utilizará la tricolor.

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¿Cuál será el uniforme que utilizará la tricolor tras su próximo partido con Portugal?

La FIFA confirmó el uniforme que utilizará la Selección Colombia tras su próximo enfrentamiento con Portugal en el partido.

Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál?
Este será el uniforme que utlizará la tricolor en su próximo partido. | AFP: Logan Riely

En esta ocasión, la tricolor lucirá su tradicional uniforme con la camisa amarilla, pantaloneta azul y medias blancas, una de las vestimentas más representativas que han utilizado los futbolistas colombianos.

Tras confirmarse el uniforme que utilizará la Selección Colombia, los internautas han generado todo tipo de reacciones al respecto en las plataformas digitales, mostrándole todo su apoyo al equipo que lucha por el liderato.

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¿Dónde se llevará a cabo el partido entre Colombia y Portugal?

Aunque por el momento Colombia ya clasificó a los 16avos de final en el Mundial 2026, uno de los encuentros más esperados en el grupo K es contra Portugal, pues, grandes futbolistas tendrán en privilegio de enfrentarse con Cristiano Ronaldo en el que sería su último torneo.

El partido se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el horario de las 6:30 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas del Canal RCN.

Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál?
¿Dónde jugará la Selección Colombia con Porgula? | AFP: Leonardo Fernandez

Así también, el partido se debutará en el Hard Rock Stadium de Miami en los Estados Unidos, en el que los hinchas de ambos equipos se encontrarán en medio de uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.

¿Qué ocurriría si Colombia gana, empata o pierde tras su partido con Portugal?

Tras el próximo partido que se llevará a cabo entre Colombia y Portugal, los hinchas del fútbol se han preguntado acerca de lo que ocurriría si la tricolor pierde o empata.

En caso de que Colombia gane, obtendría un total de 9 puntos y en otro caso, si llega a empatar, obtendría un total de 7 puntos.

A su vez que, si la tricolor pierde el partido, quedaría con los 6 puntos que tiene en el momento, teniendo un pase por el segundo lugar.

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