El futbolista venezolano Héctor Bello, se despidió de su esposa Andrea con una publicación en sus redes sociales donde expresó su dolor y recordó a su esposa como una heroína.

Héctor Bello, futbolista venezolano, recordó a su fallecida esposa como una mujer valiente y empoderada (Foto por Freepik).

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¿Qué se conoce sobre los terremotos en Venezuela?

El primer terremoto se presentó el miércoles 24 de junio y tuvo una magnitud de 7,2. Sin embargo, segundos después ocurrió otro terremoto con una magnitud mayor de 7,5.

En la madrugada de este viernes se presentó una tercera réplica con una magnitud de 4,4, con una velocidad de 10 kilómetros y tuvo como epicentro el municipio de Morón, en el estado de Carabobo.

La situación ha dejado devastados a los habitantes de Venezuela y ha afectado zonas como La Guaira, Miranda, Yumare, San Felipe, Aragua, Carabobo, Falcón y Caracas.

Los terremotos en Venezuela han dejado al menos 589 personas fallecidas, más de 4.300 heridos, y 50.000 desaparecidos (Foto por Freepik).

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¿Cómo se despidió el futbolista venezolano, Héctor Bello, de su esposa?

El día de ayer el reconocido futbolista Héctor Bello, exjugador del equipo de Bolívar FC, dio a conocer que su esposa fue encontrada sin vida en medio de los escombros. Sin embargo, destacó que su hija Alana sí sobrevivió tras los terremotos.

Tras recibir varios mensajes de apoyo de sus seres queridos, amigos, y seguidores, Héctor Bello compartió una publicación dónde se despedía definitivamente de su esposa con un conmovedor mensaje acompañado de fotos.

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¿Qué dijo el futbolista venezolano, Héctor Bello, en la publicación?

Héctor Bello destacó el gran amor que su esposa tenía por su hija Alana y resaltó su valentía al salvar a la bebé:

“Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas, le contaré la historia de cómo la salvaste amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija,” escribió el deportista.

De igual manera, el futbolista compartió que se encontraba destrozado por la noticia y por la soledad que siente en estos momentos: "Me dejaste el alma destrozada, me dejaste solo en la lucha, siempre decíamos que era de los dos, mami,” afirmó.

Finalmente, Héctor Bello aseguró que este es un momento muy difícil y que ha sido una noticia muy dolorosa: "no puedo con esto", agregó el deportista.

Actualmente, dieciséis países han enviado equipos de búsqueda y rescate a Venezuela para encontrar a las personas afectadas entre los escombros. Están organizados en 25 grupos y suman más de un millar, informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este viernes.