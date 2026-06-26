Nuevo sismo sacudió a Venezuela este viernes: esta fue su magnitud

Se reportó una fuerte réplica en Venezuela este viernes 26 de junio después de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles 24 de junio.

¿Volvió a temblar en Venezuela?

Se registró un nuevo sismo de una magnitud de 4.9 en la escala de Richter en la costa de Venezuela en horas de la tarde de este viernes 26 de junio.

En redes sociales algunos venezolanos compartieron imágenes de cómo vivieron este nuevo temblor y la angustia que sintieron muchos de ellos.

Según se dio a conocer fue al norte de Maracay, en Venezuela, alrededor de las 6:16 p.m., hora local y tuvo una profundidad de 4.6 kilómetros.

Algunos usuarios en redes sociales han detallado que en Caracas lograron sentir el temblor, generando gran preocupación.



Las autoridades han señalado que se han producido varias réplicas, manteniéndose alertas, sobre todo en las zonas más afectadas como lo fue La Guaira y áreas cercanas al epicentro inicial.

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Cabe señalar que, esto ocurre luego de los dos terremotos que se vivieron el 24 de junio de magnitudes de 7,1 y 7,5; los cuales dejaron cientos de edificios derrumbaos y por los que hasta el momento se han registrado más de mil fallecidos y 50 mil desaparecidos.

Por ahora, las autoridades correspondientes y miles de sobrevivientes buscan entre los escombros a las personas que quedaron atrapadas entre muros para lograr salvar sus vidas.

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¿Habrán más réplicas en Venezuela?

Es importante mencionar que durante el día también se presentó otro sismo al suroeste de Boca de Aro, aunque este con una magnitud menor: de 3,2.

De acuerdo con los expertos es normal que se presente algunas réplicas luego de terremotos tan fuertes durante los siguientes días o incluso semanas.

Sin embargo; se esperan que dichas réplicas no causen más estragos materiales ni de pérdidas de vidas.

Por el momento, miles de famosos y personas alrededor del mundo han enviado sus ayudas para los más afectados en Venezuela que se quedaron sin hogar o se encuentran luchando por su vida.