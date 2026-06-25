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J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Los cantantes colombianos fueron tendencia al protagonizar un divertido momento en medio de una entrevista.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
J Balvin y Maluma
Inesprada llamada entre Maluma y J Balvin (Fotos de AFP/Jared C. Tilton y AFP/STEFANO RELLANDINI)

Maluma y J Balvin, dos de los artistas más reconocidos e importantes del género urbano en Colombia, vivieron un divertido momento en una entrevista gracias a un inesperado mensaje de uno de ellos.

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¿Cuál fue la llamada que le hizo J Balvin a Maluma?

En medio de una entrevista para la revista Elle, J Balvin quiso hacerle un par de llamadas a sus amigos más cercanos, entre ellos se encontraban Tom Brady, exjugador de fútbol americano; Jimmy Butler, la estrella de la NBA y, por supuesto, Maluma.

Broma de J Balvin a Maluma
J Balvin hizo una serie de llamadas a sus amigos más famosos (Foto de AFP/Amy Sussman)

A su colega, quiso hacerle una broma telefónica donde le hizo creer que lo llamaba porque estaba siendo presionado para 'declarar' sobre un dinero que supuestamente el cantante no había devuelto.

Me llamaron ahorita de una revista que pa´que diera unas declaraciones de un problema que tenés sobre una plata que te llevaste (…) te estoy llamando porque no sé qué está pasando

Con un tono serio y preguntas cada vez más insistentes, Balvin logró inquietar a Maluma, quien desconocía que todo hacía parte de una entrevista y una elaborada broma.

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¿Cómo fue la reacción de Maluma a la broma de J Balvin?

Al inicio, Maluma se mostró sorprendido con la llamada, pero la continuó sin problema, preguntándole detalles de su vida personal y de su día; sin embargo, un rato después, tras la afirmación de Balvin, el paisa se escuchó consternado por la información que le estaba asegurando su colega y le dijo que negara todo, porque no era verdad

Claro, hágase el loco y no diga nada

Al final, la llamada resultó en una carcajada mutua en la que José no pudo sostener su broma.

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¿Cómo es la relación entre Maluma y J Balvin?

Hace algunos años, cuando Maluma y J Balvin hasta ahora estaban comenzando su carrera, se especuló una posible rivalidad entre ellos, ya que iban por una línea artística muy similar. Sin embargo, ambos han dejado claro en varias ocasiones que mantienen una muy buena relación basada en el respeto y admiración.

Maluma y J Balvin comparaciones
La relación entre Maluma y J Balvin es muy cercana y amistosa (Foto de AFP/VALERIE MACON)

Constantemente, el público colombiano ha realizado comparaciones entre ellos, gracias a su estilo, género, forma de vida y muchas otras cosas, pero ellos han asegurado que no existe ningún tipo de “competencia” entre ellos; al contrario, están “orgullosos” del trabajo del otro artista, ya que han logrado representar un país entero.

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