Shakira se pronuncia sobre 'Dai Dai' y anuncia una sorpresa para sus fans, ¿de qué se trata?

Shakira se pronunció sobre su canción “Dai Dai” tras el partido de Brasil contra Escocia y compartió que estrenará una nueva versión en otro idioma.

Tras el éxito de "Dai Dai" en español, Shakira anunció el lanzamiento de la canción en portugués (CARL DE SOUZA / AFP).

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¿En qué idioma lanzará Shakira la nueva versión de “Dai Dai”?

La cantante sorprendió a sus seguidores tras anunciar, en una de sus historias, que estrenará su canción “Dai Dai” en portugués: “Brasil tengo una sorpresa para ustedes”, señaló Shakira en el video.

La barranquillera apareció en la historia con la camiseta oficial de la Selección de Brasil, mostrando su apoyo hacia el equipo. El anunció se dio días después del estreno de la versión en español que se conoció en el partido de la Selección Colombia, el 23 de junio.

¿Con quién colaborará Shakira para la nueva versión de “Dai Dai”?

Shakira indicó en su historia que colaborará con el compositor Leo Santana y con el rapero Filipe Ret.

“Sorpresa para mi Brasil, vamos a celebrar "Dai Dai" en portugués con Leo Santana y Filipe Ret”, comentó.

Filipe Ret es en un ícono del rap en Brasil y logró que uno de sus álbumes, “LUME”, lanzado en 2022 se posicionara en el top 3 a nivel mundial, de acuerdo con Spotify.

Por otro lado, Leo Santana se convirtió en el primer artista brasileño en alcanzar 3 millones de reproducciones en Spotify en 24 horas con “Zona de Perigo” en 2023, de acuerdo con Universal Music Brasil.

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¿Qué dijeron los fans sobre la nueva versión de “Dai Dai”?

Las declaraciones de los fanáticos no se quedaron atrás y reaccionaron rápidamente a la noticia: “Estamos muy animados con esa sorpresa”, comentó uno de sus seguidores.

Otros fanáticos expresaron su cariño por Shakira y cómo la consideran parte de Brasil.

“Shakira ya es nuestra brasileña, ya tiene ese título. Te amamos”, señaló.

El club de fans oficial de Shakira en Brasil, Central Shakira Brasil, celebró la noticia e indicó que es un gesto que celebra el fútbol brasilero: “La novedad celebra el amor del público brasileño por el fútbol y promete traer aún más energía al himno de mundial”, indicó en una publicación.

Shakira sorprende a sus fans brasileros tras publicar una historia luego del partido de Brasil (CARL DE SOUZA / AFP).

Aunque aún no se conoce la fecha exacta en que la versión en portugués será lanzada, los internautas están a la expectativa de conocerla.