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Él es el misterioso hombre que permaneció inmóvil durante el partido de Colombia vs. Congo: esta es la razón

Se conoce quién es el hombre que permaneció como estatua durante el partido de Colombia Vs Congo y se sabe la razón de su postura.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El hombre que no se movió durante el Colombia vs. Congo finalmente fue identificado
La verdadera historia del hombre que permaneció inmóvil durante el Colombia vs. Congo. (AFP/ Ulises RUIZ)

Durante la noche del martes 23 de junio, la Selección Colombia volvió a unir al país por su juego contra República Democrática del Congo en la Copa Mundial FIFA 2026.

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En ese segundo partido de la tricolor en el importante evento deportivo, ganó marcando un gol contra cero y sin duda, su juego fue analizado por los expertos, quienes dicen que tuvieron un gran desempeño.

Por ahora, los dos partidos de Colombia en la Copa del mundo los ha ganado y por eso, clasificó a los dieciseisavos en la fase de grupos, hasta el momento, están de primeras en la tabla de posiciones y se espera su juego contra Portugal.

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Por otro lado, al hablar del juego de la tricolor contra el Congo, no se puede pasar por alto un momento que se hizo viral en redes sociales y es que hubo un hombre que llamó la atención por estar como estatua todo el partido.

¿Quién es el hombre que estuvo como estatua durante el partido de Colombia Vs El Congo?

El hombre de pantalón azul, zapatos negros, camisa amarilla y corbata con blazer roja es Michel Kuka Mboladinga, un congoleño de 49 años, quien es conocido precisamente por su particular rutina de ser estatua durante los partidos de su país.

La verdadera historia del hombre que permaneció inmóvil durante el Colombia vs. Congo
Él es el hombre que estuvo como estatua durante todo el partido Colombia vs. Congo. (AFP/ Ulises RUIZ)

También se le conoce con los apodos de ‘Lumumba’ y ‘Lumumba Vea’.

¿Por qué el hincha del Congo permanece como estatua viviente durante los partidos de su país?

En redes sociales, se empezó a especular que la presencia de Michel Kuka fue extraña y que, por eso, Colombia casi no marcó goles contra el Congo.

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Pero, la realidad, es que el congoleño permanece inmóvil porque desde el 2013, decidió imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, líder de la independencia de la República Democrática del Congo.

En cuanto a su vestuario, Michel Kuka quiere representar a la bandera de su país.

Él es el hombre que estuvo como estatua durante todo el partido Colombia vs. Congo
El hombre que no se movió durante el Colombia vs. Congo finalmente fue identificado. (AFP/ Ulises RUIZ)

En entrevistas, el hombre ha dicho que, al permanecer los 90 minutos como estatua, pretende representar los valores de dignidad, libertad y soberanía nacional.

Con esto, se desmiente todas las especulaciones sobre su supuesta responsabilidad de que Colombia no haya marcado más goles ante la Selección Africana.

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