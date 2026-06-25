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Hijo de Shakira omitió a Piqué al hablar de los campeones del Mundial de fútbol

Shakira se mostró orgullosa de su hijo mayor al enseñar su inteligencia y amor por el fútbol.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
shakira con su hijo milan
Shakira se mostró orgullosa de Milan/AFP: Matt Winkelmeyer

La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos un tierno momento que vivió con su hijo mayor Milan, en donde este destacó su alto conocimiento en el fútbol.

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¿Qué reveló Shakira de su hijo Milan?

La artista compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 100 millones de seguidores, un video junto a su hijo Milan en el que lo está abrazando y al tiempo lo graba de espalda.

shakira con su hijo milan sobre futbol

En el video la barranquillera le pregunta al joven por los todos los campeones del Mundial de fútbol desde 1930, a lo que este comienza a mencionarlos todos.

El adolescente mostró su sorprendente memoria y alto coeficiente intelectual, además de su amor por este deporte.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención a sus fanáticos y es que omitió cuando su papá, el futbolista Gerard Piqué, quedó campeón en el año 2010 con la Selección de España.

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¿Por qué el hijo de Shakira no contó a Piqué como ganador en el Mundial?

Miles de fanáticos reaccionaron sobre las declaraciones de Milan al mencionar todos los campeones del mundo en el fútbol menos a su papá.

Algunos señalaron que quizás lo hizo por respeto a la cantante, otros por un leve descuido y otros señalaron que tal vez no quiso decirlo por algunas razones personales, señalando que podrían no tener una buena relación.

shakira se muestra orgullosa de su hijo milan

Sin embargo, otros aprovecharon para enfocarse en el talento del joven para aprenderse tanta información, indicando que sin duda alguna salió igual de inteligente a Shakira y con el amor por el fútbol de Piqué.

Recientemente, Shakira estuvo con sus hijos viendo uno de los partidos de la Selección Argentina, de la que Milan es gran fanático.

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Por ahora, la cantante sigue en medio de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido un gran éxito y se sigue preparando para lo que será su presentación en la final del Mundial 2026, donde interpretará la canción oficial de este año "Dai, Dai" y otras relacionadas al fútbol como "Waka, Waka" y "La, La, La".

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