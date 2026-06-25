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Definido primer cruce en los 16avos del Mundial 2026: ¿cuáles serán los equipos que se enfrentarán?

Se conoció el primer cruce de equipos definidos en los 16avos del Mundial 2026, uno de los encuentros más esperados.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Definido primer cruce en los 16avos del Mundial 2026: ¿cuáles serán los equipos que se enfrentarán?
¿Cuál será el primer cruce de los 16avos en el Mundial 2026? | AFP: Alfredo Estrella

Desde que inició el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de comentarios al respecto, en especial, por el primer cruce que quedó definido de los 16avos de final.

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¿Cómo quedó el primer cruce definido de los 16avos de final en el Mundial 2026?

En las primeras fases de equipos que se han llevado a cabo en el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de reacciones al respecto, en especial, por confirmarse el primer cruce de equipos.

Definido primer cruce en los 16avos del Mundial 2026: ¿cuáles serán los equipos que se enfrentarán?
¿Cuál será el primer cruce de los 16avos? | AFP: Chandan Khanna

Ya se terminó la actividad del grupo A y B, así que el primer cruce que se llevará a cabo en los 16avos de final será entre Canadá y Sudáfrica, quienes obtuvieron un gran desempeño en los diferentes encuentros que presentaron.

¿Cuándo se llevará a cabo el cruce entre Canadá y Sudáfrica?

El primer cruce que se abrirá durante el Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio en el horario de las 2:00 p.m. en Colombia.

Con respecto al desempeño de ambos equipos, seguirá definiéndose la tabla de los próximos partidos que se enfrentarán entre sí para conocer el avance de cada uno de los equipos.

¿Cuál será el próximo partido que llevará a cabo la Selección Colombia?

Otra de las selecciones que más comentarios ha generado en las diferentes plataformas digitales es la Selección Colombia, quien lidera en la actualidad el grupo K; en la primera fase del Mundial 2026.

Definido primer cruce en los 16avos del Mundial 2026: ¿cuáles serán los equipos que se enfrentarán?
¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? | Foto: Freepik

Con respecto al último resultado que obtuvo la Selección Colombia al ganarle a RD Congo, varios internautas han generado todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales por su próximo partido en la primera fase de grupos.

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El próximo partido que llevará a cabo la tricolor será el próximo 27 de junio ante la Selección de Portugal en el Hard Rock Stadium en Miami.

Sin duda, uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol será el enfrentamiento que tendrá el encuentro entre la Selección Colombia con Portugal.

¡No te pierdas los partidos del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!

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