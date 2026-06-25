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Yina Calderón impacta tras sorprendente cambio de look: la compararon con Valdiri

Yina Calderón apareció en sus redes para presumir su cambio de look y recibió comentarios donde la compararon con Andrea Valdiri.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón reaparece con radical cambio de imagen
El nuevo look de Yina Calderón desató comparaciones con Andrea Valdiri. (Foto/ Canal RCN)

En horas del mediodía de este jueves 25 de junio, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores tras aparecer con un inesperado cambio de look en redes sociales.

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La empresaria y ahora presentadora, siempre causa reacciones por su estilo, pues le gusta usar ropa que extravagante y que llame la atención, de hecho, lo hizo mientras fue una de las panelistas en un reality internacional.

Así mismo, la huilense ha dado de qué hablar últimamente debido a lo mucho que ha cambiado, no solo físicamente, sino por su personalidad, ya que ahora es mucho más tranquila y no ha vuelto a hablar mal de otros famosos.

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Pero, sin duda, su cambio físico sigue siendo un tema de conversación, ya que ahora trata de taparse los tatuajes de su cara y eso, por supuesto hace que su rostro luzca diferente y los internautas reconocen que, se ve mucho más radiante y bella.

¿Cuál es el cambio de look de Yina Calderón?

Yina Calderón apareció en una más reciente publicación a través de Instagram, mostrando un carrusel de cuatro fotos, en donde modela con su cabello corto y rubio.

El nuevo look de Yina Calderón desató comparaciones con Andrea Valdiri
Yina Calderón se hizo un nuevo look y las redes la comparan con Valdiri. (Foto/ Canal RCN)

Por lo que escribió en la descripción: “las rubias naturales estamos de moda”, claramente siendo sarcástica para presumir el nuevo color de su pelo.

Horas nates de tes post, ya había mostrado un video diciendo que es oficialmente rubia y deja ver de cerca cómo le quedó el tinte.

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¿Cuáles fueron las reacciones tras el nuevo cambio de look de Yina Calderón?

Yina Calderón recibió todo tipo de comentarios en sus últimas publicaciones en las que mostró su sorprendente cambio de look.

Yina Calderón se hizo un nuevo look y las redes la comparan con Valdiri
Yina Calderón reaparece con radical cambio de imagen. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, algunos resaltaron que se ve muy bien, pero otros la cuestionaron, no por cómo se ve, sino por una particular teoría.

De acuerdo con lo que se lee, es que la compararon con Andrea Vladiri, diciendo que ella “no fue una etapa”, también, escribieron que “es casualidad que ahora ella se haya pintado el cabello al igual que la barranquillera” y le dijeron envidiosa.

Por otro lado, seguidoras dijeron que siempre que tiene su pelo sano, lo daña con tinturas.

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