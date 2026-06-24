Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García: “nunca me equivoco”

Yina Calderón reaccionó a la confirmación del embarazo de Karina García, recordando que ella misma había revelado la noticia antes de que la influenciadora lo hiciera oficial. Tras cumplirse su predicción, aseguró en redes sociales: “nunca me equivoco”.

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¿Qué había dicho Yina Calderón antes de que Karina García confirmara su embarazo?

Semanas atrás, antes de que Karina García tomara la decisión de confirmar de manera oficial que se encontraba a la espera de su tercer hijo, el primero con su pareja Kris R, la polémica influenciadora Yina Calderón ya se había adelantado a la noticia al mencionar que su excompañera de reality estaba en gestación.

Así anunció Karina García su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

A partir de este momento, las redes sociales se llenaron de videos y fotografías en las que internautas analizaban cada uno de los movimientos y apariencia de la creadora de contenido, avivando los rumores sobre esta posibilidad que terminó siendo confirmada de manera oficial en las últimas horas.

"Ya les dije, yo no hablo de eso, porque luego dicen que yo me tiro las sorpresas, que yo les daño la noticia a todas, que yo me encargo de no sé qué", mencionó en aquella ocasión tras insinuar dicho embarazo.

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Cómo reaccionó Yina Calderón a la confirmación del embarazo de Karina García?

Ahora bien, tras la confirmación oficial por parte de Karina García y su novio Kris R de que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos, el tercero de la influenciadora, Yina Calderón no tardó en pronunciarse por medio de sus redes sociales al respecto.

Karina García confirmó su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

Con un video, en el que recordó el día que lanzó el comentario que desató todas las especulaciones sobre esta nueva etapa en la vida de Karina, Yina Calderón mencionó con orgullo que ella nunca se equivocaba cuando daba una información a los internautas.

"Yina adivina y una vez más a la verdad le atina. Nunca me equivoco", mencionó.

Lo cierto es que hasta el momento se desconoce cuántos meses de embarazo tiene Karina García. Sin embargo, por el tamaño de su pancita, algunos seguidores han especulado que podría tener alrededor de tres meses de gestación.