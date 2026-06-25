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¿Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela? Esto dijo

Ayda Valencia recordó antiguas advertencias sobre fenómenos naturales tras el terremoto que sacudió a Venezuela.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela
¿Ayda Valencia anticipó el terremoto de Venezuela? Esto recordó tras la tragedia (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

La reconocida vidente colombiana Ayda Valencia volvió a generar conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela.

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A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Valencia expresó su solidaridad con las víctimas de la emergencia e invitó a sus seguidores a apoyar al país vecino en este difícil momento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que recordó algunas de las advertencias que había realizado anteriormente sobre fenómenos naturales y cambios que, según ella, afectarían al planeta en el futuro.

Ayda Valencia rompió el silencio tras el terremoto en Venezuela y recordó una antigua advertencia
Ayda Valencia rompió el silencio tras el terremoto en Venezuela y recordó una antigua advertencia (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre los terremotos en Venezuela?

En su publicación, Ayda Valencia pidió a sus seguidores unirse en oración y brindar apoyo material y emocional a los venezolanos afectados por la tragedia.

La vidente recordó que, en diferentes entrevistas y videos publicados anteriormente, había hablado sobre posibles eventos naturales que podrían impactar a distintos países.

Según explicó, durante sus predicciones sobre el segundo semestre de 2026 y los años posteriores había mencionado que el planeta atravesaría cambios importantes relacionados con el clima y fenómenos naturales.

Valencia manifestó que, a su juicio, la Tierra se encuentra en un proceso de reacomodación que podría traer consecuencias en diferentes regiones del mundo.

“Yo había hecho un video [...] hablando precisamente de esas predicciones [...] y como el cambio climático nos iba a afectar de una forma súper considerable y como nuestro planeta se está reacomodando hoy es en Venezuela pero mañana podemos ser nosotros y en otras partes del mundo. No solamente con terremotos, pero con más cositas”, expresó.

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¿Cuál fue la predicción de Ayda Valencia sobre catástrofes naturales?

En contenidos compartidos anteriormente, la vidente había hablado sobre escenarios relacionados con fenómenos climáticos extremos y temblores.

Según explicó en varias oportunidades, observaba tiempos complejos marcados por el agua y por eventos naturales de gran impacto.

También aseguró haber mencionado la posibilidad de movimientos sísmicos de gran magnitud y fenómenos relacionados con el mar, como maremotos.

La advertencia de Ayda Valencia que volvió a viralizarse tras el terremoto en Venezuela
Tras la tragedia en Venezuela, Ayda recordó sus predicciones naturales (Foto Canal RCN)

¿De cuánto fue el sismo en Venezuela?

Venezuela fue sacudida por dos fuertes movimientos sísmicos que provocaron daños significativos en distintas ciudades, especialmente en Caracas.

Los reportes indican que los terremotos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, generando el colapso de edificios y afectaciones en infraestructura.

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