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¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?

Se confirmó el doloroso fallecimiento de famoso futbolista tras un desafortunado accidente en pleno río.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido jugador en las últimas horas quien se convirtió en una de las nuevas promesas de este deporte en Europa.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío tras las graves condiciones en las que falleció el futbolista al perder la vida en medio de un desafortunado accidente de ahogamiento.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?
Esta fue la causa del fallecimiento de Kenzo Kies. | Foto: Freepik.

El nombre de Kenzo Kies se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un destacado futbolista, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo en el que Kenzo jugaba el cual era el club Avant Guingamp de la segunda división francesa, el cual expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram:

“El EAG lamenta la pérdida de Kenzo Kies. L'En Avant Guingamp tuvo el dolor de enterarse de la muerte de Kenzo Kies, un joven jugador del Club. Guingampais desde el verano pasado, estaba jugando esta temporada en inréserve. L'En Avant Guingamp expresa sus más sinceras condolencias a la familia de Kenzo Kies y a todos sus seres queridos, y les ofrece todo su apoyo durante este doloroso momento”, agregó el equipo en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue el grave hecho en el que perdió la vida Kenzo Kies?

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Desde que se confirmó la dolorosa noticia del fallecimiento de Kenzo, fuentes internacionales han revelado que el futbolista perdió la vida en graves condiciones.

Todo ocurrió cuando el futbolista se encontraba en el río Ródano, en la ciudad de Lyon, Francia, cuyo lugar en donde Kenzo enfrentó una grave muerte cerebral, mientras que estaba en el río.

¡Duelo en el fútbol! Falleció reconocido jugador a causa de muerte cerebral: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Kenzo Kies. | Foto: Freepik

Según lo han reportado fuentes internacionales, el futbolista perdió la vida en medio de un accidente de ahogamiento tras enfrentar muerte cerebral.

También se ha confirmado que el lugar en el que el futbolista estaba nadando era de un alto nivel de peligro, pues estaba prohibido realizar todo tipo de actividades acuáticas por el alto riesgo que presentó la zona.

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