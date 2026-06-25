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Impactante video revela el arduo rescate de un perro bajo los escombros en Venezuela

Las redes se conmovieron con video viral de bomberos auxiliando a un perrito que, estaba enterrado vivo bajo escombros en Venezuela.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las imágenes del rescate de un perro atrapado en los escombros impactan a las redes
Así rescataron a un perro que quedó atrapado bajo los escombros en Venezuela. (Foto: Freepik)

Latinoamérica está conmovida tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela, dejando hasta el momento a más de 160 muertos, más de mil heridos y desaparecidos, entre ellos mascotas.

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Precisamente, el epicentro fue en Yumare, con el 7.5 de magnitud y una profundidad superficial, menor a 30 km. Sin duda, un evento sísmico que afecta mucho más al país vecino, pues no atraviesa su mejor momento.

Para los ciudadanos de otros países la preocupación es grande y por eso, se ha realizado una gran red de apoyo para enviar a Venezuela ayudas como comida, objetos útiles y entre otros kits.

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Además, lo que también genera ansiedad con la situación es que allá no hay un sistema de salud estable, tampoco hay agua potable por zonas y se registran cortes de luz.

Por otro lado, los internautas están sumamente conmovidos por los fallecidos y desaparecidos, pues como se ha podido ver, los socorristas han hecho lo que están en sus manos, salvando a todas las vidas, e incluso la de las mascotas.

Así rescataron a un perro que quedó atrapado bajo los escombros en Venezuela
Video muestra los angustiosos minutos del rescate de un perro en Venezuela. (Foto: Freepik)

¿Cuál es el video de un perrito bajo los escombros tras terremoto en Venezuela?

A través de redes sociales se están haciendo tendencia varios videos de perritos siendo salvados por sus dueños u otras personas tras el fuerte terremoto en Venezuela.

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Sin embargo, hay un impactante video que ha conmocionado a los internautas y es un perrito bajo los escombros, pues él está atrapado y antes de ser salvado, los socorristas le hablan “ya te vamos a sacar”, y proceden a darle agua.

El clip genera tanto dolor de ver, pues darse cuenta cómo el polvo y los despojos del que fue el hogar del canino lo están rodeando.

Video muestra los angustiosos minutos del rescate de un perro en Venezuela
Las imágenes del rescate de un perro atrapado en los escombros impactan a las redes. (Foto: Freepik)

¿Lograron salvar al perrito bajo los escombros en Venezuela?

En el video se ve el antes y el después del perro que conmocionó tanto las redes; según la descripción de la publicación, es que los bomberos escucharon un quejido débil y tras escarbar las toneladas de escombros lo vieron, por lo que deciden ayudarlo.

Por fortuna, este peludito contó con la ayuda humana, pero otras mascotas siguen desaparecidas y sus familias sienten profunda angustia por sus vidas.

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