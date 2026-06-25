Impactante video revela el arduo rescate de un perro bajo los escombros en Venezuela
Las redes se conmovieron con video viral de bomberos auxiliando a un perrito que, estaba enterrado vivo bajo escombros en Venezuela.
Latinoamérica está conmovida tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela, dejando hasta el momento a más de 160 muertos, más de mil heridos y desaparecidos, entre ellos mascotas.
Precisamente, el epicentro fue en Yumare, con el 7.5 de magnitud y una profundidad superficial, menor a 30 km. Sin duda, un evento sísmico que afecta mucho más al país vecino, pues no atraviesa su mejor momento.
Para los ciudadanos de otros países la preocupación es grande y por eso, se ha realizado una gran red de apoyo para enviar a Venezuela ayudas como comida, objetos útiles y entre otros kits.
Además, lo que también genera ansiedad con la situación es que allá no hay un sistema de salud estable, tampoco hay agua potable por zonas y se registran cortes de luz.
Por otro lado, los internautas están sumamente conmovidos por los fallecidos y desaparecidos, pues como se ha podido ver, los socorristas han hecho lo que están en sus manos, salvando a todas las vidas, e incluso la de las mascotas.
¿Cuál es el video de un perrito bajo los escombros tras terremoto en Venezuela?
A través de redes sociales se están haciendo tendencia varios videos de perritos siendo salvados por sus dueños u otras personas tras el fuerte terremoto en Venezuela.
Sin embargo, hay un impactante video que ha conmocionado a los internautas y es un perrito bajo los escombros, pues él está atrapado y antes de ser salvado, los socorristas le hablan “ya te vamos a sacar”, y proceden a darle agua.
El clip genera tanto dolor de ver, pues darse cuenta cómo el polvo y los despojos del que fue el hogar del canino lo están rodeando.
¿Lograron salvar al perrito bajo los escombros en Venezuela?
En el video se ve el antes y el después del perro que conmocionó tanto las redes; según la descripción de la publicación, es que los bomberos escucharon un quejido débil y tras escarbar las toneladas de escombros lo vieron, por lo que deciden ayudarlo.
Por fortuna, este peludito contó con la ayuda humana, pero otras mascotas siguen desaparecidas y sus familias sienten profunda angustia por sus vidas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike