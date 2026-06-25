Impactante video revela el arduo rescate de un perro bajo los escombros en Venezuela

Latinoamérica está conmovida tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela, dejando hasta el momento a más de 160 muertos, más de mil heridos y desaparecidos, entre ellos mascotas.

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Precisamente, el epicentro fue en Yumare, con el 7.5 de magnitud y una profundidad superficial, menor a 30 km. Sin duda, un evento sísmico que afecta mucho más al país vecino, pues no atraviesa su mejor momento.

Para los ciudadanos de otros países la preocupación es grande y por eso, se ha realizado una gran red de apoyo para enviar a Venezuela ayudas como comida, objetos útiles y entre otros kits.

Además, lo que también genera ansiedad con la situación es que allá no hay un sistema de salud estable, tampoco hay agua potable por zonas y se registran cortes de luz.

Por otro lado, los internautas están sumamente conmovidos por los fallecidos y desaparecidos, pues como se ha podido ver, los socorristas han hecho lo que están en sus manos, salvando a todas las vidas, e incluso la de las mascotas.

Video muestra los angustiosos minutos del rescate de un perro en Venezuela. (Foto: Freepik)

¿Cuál es el video de un perrito bajo los escombros tras terremoto en Venezuela?

A través de redes sociales se están haciendo tendencia varios videos de perritos siendo salvados por sus dueños u otras personas tras el fuerte terremoto en Venezuela.

Sin embargo, hay un impactante video que ha conmocionado a los internautas y es un perrito bajo los escombros, pues él está atrapado y antes de ser salvado, los socorristas le hablan “ya te vamos a sacar”, y proceden a darle agua.

El clip genera tanto dolor de ver, pues darse cuenta cómo el polvo y los despojos del que fue el hogar del canino lo están rodeando.

Las imágenes del rescate de un perro atrapado en los escombros impactan a las redes. (Foto: Freepik)

¿Lograron salvar al perrito bajo los escombros en Venezuela?

En el video se ve el antes y el después del perro que conmocionó tanto las redes; según la descripción de la publicación, es que los bomberos escucharon un quejido débil y tras escarbar las toneladas de escombros lo vieron, por lo que deciden ayudarlo.

Por fortuna, este peludito contó con la ayuda humana, pero otras mascotas siguen desaparecidas y sus familias sienten profunda angustia por sus vidas.