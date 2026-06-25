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Smayv, exnovio de Karina García reapareció en redes en medio del anuncio de su embarazo, ¿qué dijo?

En medio del embarazo de Karina García, el cantante Smayv, padre de su hijo Valentino reapareció en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Smayv, exnovio de Karina García reapareció en redes en medio del anuncio de su embarazo, ¿qué dijo?
¿Con qué mensaje reapareció Smayv mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Karina García se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al confirmar que está embarazada, fruto de su relación con Kris R.

Así también, muchos internautas se sorprendieron al ver que Smayv, quien es el padre de Valentino, el segundo hijo de Karina dejó una publicación que desata todo tipo de reacciones en medio del anuncio del embarazo de la influenciadora.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Smayv, el exnovio de Karina García?

Smayv, exnovio de Karina García reapareció en redes en medio del anuncio de su embarazo, ¿qué dijo?
¿Qué video compartió Smayv en sus redes? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Smayv compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 188 mil seguidores en la que reapareció en medio de la noticia en la que se confirmó que Karina García será madre, pues expresó lo siguiente:

“El que sabe, sabe”, expresó Smayv en la reciente historia que compartió en sus redes.

Aunque por el momento Smayv, el padre del segundo hijo de Karina García no se ha pronunciado al respecto por el embarazo de Karina, varios internautas han generado todo tipo de comentarios al respecto.

Por su parte, Smayv compartió hace unos días a través de sus redes sociales que está atravesando por un importante momento a nivel personal, pues, así como Karina, disfruta de una nueva faceta en su vida al presumir la que sería su nueva relación al darse un romántico beso con una mujer en la que le dijo lo siguiente:

“Desde que te vi, sentí la conexión”, añadió Smayv.

¿Cómo anunció Karina García que se convertirá nuevamente en madre?

Smayv, exnovio de Karina García reapareció en redes en medio del anuncio de su embarazo, ¿qué dijo?
Así anunció Karina García su embarazo con Kris R. | Foto: Canal RCN

El pasado 24 de junio, Karina García generó una ola de comentarios por parte de los internautas al anunciar que se convertirá en madre nuevamente, pero esta vez con Kris R.

En las fotografías se evidencia que la creadora de contenido está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por lo lejos que ha llegado en su relación junto a Kris R.

Con base en esto, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como Yina Calderón, Westcol, Blessd, Valentino Lázaro y Yaya Muñoz aprovecharon la oportunidad para expresarse al respecto, en medio del importante momento que está enfrentando la influenciadora colombiana.

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