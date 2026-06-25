'Mane' Díaz compartió un video con los jugadores de la Selección tras la clasificación: ¿qué les dijo?

El papá de Luis Díaz, Luis Manuel ‘Mane Díaz’, volvió a protagonizar un viral video en el que se le ve con los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

¿Por qué el papá de Luis Díaz es tan viral?

El papá del futbolista colombiano, Luis Díaz, es conocido popularmente como ‘Mane’ Díaz y en los últimos años se ha vuelto viral por varias razones; entre ellas se encuentran: Su carisma y espontaneidad en redes sociales, protagonizando momentos auténticos en los diferentes eventos deportivos en los que participa su hijo.

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Por otro lado, la historia de superación de su familia fue algo que lo impulsó en las redes sociales, ya que venían de un lugar recóndito y poco conocido del país y, gracias al esfuerzo de Luis Díaz, lograron salir adelante y volverse importantes en el fútbol internacional.

Por último, en 2023 la vida de Mane estuvo marcada por una difícil situación: un secuestr0 que generó una enorme ola de solidaridad haca él, aumentando su atención mediática.

Mane Díaz, papá de Luis Díaz es viral en redes sociales (Foto de AFP/Daniel Munoz)

¿Por qué Mane Díaz Díaz grabó un video con la Selección Colombia?

Tras la victoria de la Selección Colombia sobre la República Democrática del Congo el pasado 23 de junio, con un marcador de 1-0, los jugadores y el cuerpo técnico de la Tricolor celebraron con entusiasmo su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

Uno de los protagonistas del encuentro fue, sin duda, Luis Díaz, quien ha contado con el respaldo de su familia durante cada una de las fechas que ha disputado la Selección Colombia en el Mundial.

Una vez finalizó el partido y los festejos por la clasificación, los familiares tuvieron acceso a los camerinos y a algunos de los momentos más íntimos del equipo. Fue allí donde Luis Manuel Díaz, más conocido como Mane Díaz, aprovechó para grabar un video junto a varios jugadores de la Tricolor.

Daniel Muñoz es el jugador colombiano que anotó el gol contra RD Congo (Foto de AFP/Ulises RUIZ)

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¿Cuál fue el video que publicó Mane Diaz?

El video que Mane Díaz publicó en sus redes sociales se volvió tendencia rápidamente, ya que se trataba de él felicitando a cada uno de los jugadores de la Selección por la clasificación; sin embargo, lo que más llamó la atención fue su actitud auténtica y feliz, olvidándosele que es el papá de uno de ellos.

Además, en el texto que acompañaba la publicación, Mane confesó su orgullo por el equipo, acompañado de la canción “Si antes te hubiera conocido” de Karol G: