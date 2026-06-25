Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

'Mane' Díaz compartió un video con los jugadores de la Selección tras la clasificación: ¿qué les dijo?

El papá de Luis Díaz es uno hinchas más fieles de la selección y compartió un video comentando el paso a la siguiente etapa del Mundial.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Video viral de Mane Díaz
'Mane' Díaz comparió un video con los jugadores de la Selección (Fotos de AFPULISES RUIZ y AFP/Daniel Munoz)

El papá de Luis Díaz, Luis Manuel ‘Mane Díaz’, volvió a protagonizar un viral video en el que se le ve con los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

¿Por qué el papá de Luis Díaz es tan viral?

El papá del futbolista colombiano, Luis Díaz, es conocido popularmente como ‘Mane’ Díaz y en los últimos años se ha vuelto viral por varias razones; entre ellas se encuentran: Su carisma y espontaneidad en redes sociales, protagonizando momentos auténticos en los diferentes eventos deportivos en los que participa su hijo.

Artículos relacionados

Por otro lado, la historia de superación de su familia fue algo que lo impulsó en las redes sociales, ya que venían de un lugar recóndito y poco conocido del país y, gracias al esfuerzo de Luis Díaz, lograron salir adelante y volverse importantes en el fútbol internacional.

Por último, en 2023 la vida de Mane estuvo marcada por una difícil situación: un secuestr0 que generó una enorme ola de solidaridad haca él, aumentando su atención mediática.

Mane Díaz, papá de Luis Díaz
Mane Díaz, papá de Luis Díaz es viral en redes sociales (Foto de AFP/Daniel Munoz)

Artículos relacionados

¿Por qué Mane Díaz Díaz grabó un video con la Selección Colombia?

Tras la victoria de la Selección Colombia sobre la República Democrática del Congo el pasado 23 de junio, con un marcador de 1-0, los jugadores y el cuerpo técnico de la Tricolor celebraron con entusiasmo su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

Uno de los protagonistas del encuentro fue, sin duda, Luis Díaz, quien ha contado con el respaldo de su familia durante cada una de las fechas que ha disputado la Selección Colombia en el Mundial.

Una vez finalizó el partido y los festejos por la clasificación, los familiares tuvieron acceso a los camerinos y a algunos de los momentos más íntimos del equipo. Fue allí donde Luis Manuel Díaz, más conocido como Mane Díaz, aprovechó para grabar un video junto a varios jugadores de la Tricolor.

Daniel Muñoz futbolista
Daniel Muñoz es el jugador colombiano que anotó el gol contra RD Congo (Foto de AFP/Ulises RUIZ)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que publicó Mane Diaz?

El video que Mane Díaz publicó en sus redes sociales se volvió tendencia rápidamente, ya que se trataba de él felicitando a cada uno de los jugadores de la Selección por la clasificación; sin embargo, lo que más llamó la atención fue su actitud auténtica y feliz, olvidándosele que es el papá de uno de ellos.

Además, en el texto que acompañaba la publicación, Mane confesó su orgullo por el equipo, acompañado de la canción “Si antes te hubiera conocido” de Karol G:

¡Orgulloso de los muchachos! ¡Vamos por más!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Grietas por terremoto Viral

Impactante relato de un DT tras el fuerte sismo en Venezuela: "Se empezó a mover todo"

El director relató los angustiantes momentos que presenció durante los terremotos en Venezuela y contó cómo reaccionó.

Presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela Viral

Así fue el angustiante momento que vivieron unos presentadores en vivo durante el terremoto en Venezuela

El inesperado sismo interrumpió una transmisión en directo y el momento quedó registrado por las cámaras.

Papa León XIV anunció millonaria ayuda para venezolanos Viral

Papa León XIV anunció millonaria ayuda para venezolanos afectados por el sismo

El Papa León XIV anunció ayuda para los venezolanos afectados por el sismo ocurrido recientemente.

Lo más superlike

Andreina Fiallo y Fredy Guarín derrocharon amor Fredy Guarín

Andreina Fiallo y Fredy Guarín derrocharon amor con romántica foto

Andreina Fiallo y Fredy Guarín compartieron una romántica foto semanas después de confirmar su regreso.

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación