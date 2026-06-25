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Shakira se pronunció en sus redes sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela: esto dijo

En medio del fuerte terremoto que sacudió a Venezuela, Shakira compartió un mensaje al respecto en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Shakira se pronunció en sus redes sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela: esto dijo
Este mensaje dejó Shakira, apoyando a Venezuela por terremotos presentados. | AFP: Carl De Souza

El pasado 24 de junio, se presentó un doblete sísmico en el país de Venezuela en el se presentaron múltiples daños, pérdidas, heridos, desapariciones y fallecidos en medio del terremoto.

En medio del terremoto que sacudió a Venezuela, la cantante barranquillera Shakira aprovechó la oportunidad para pronunciarse en sus redes sociales al respecto, brindándole todo su apoyo al país.

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¿Cuál fue el reciente mensaje que compartió Shakira tras el terremoto en Venezuela?

Shakira se pronunció en sus redes sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela: esto dijo
¿Qué mensaje dejó Shakira tras los terremotos presentados en Venezuela? | AFP: Carl De Souza

Recientemente, Shakira compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi 100 millones de seguidores tras el reciente terremoto que enfrentó Venezuela en las últimas horas, expresando las siguientes palabras:

“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela. Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto”, añadió Shakira.

En medio de las palabras que compartió Shakira en medio del terremoto que se vivió en Venezuela, varios internautas han generado emotivos mensajes al respecto, en especial, por su solidaridad con el país vecino a Colombia.

¿Cuáles fueron los dos terremotos que se presentaron en el país de Venezuela?

Según los reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, conocida como Funvisis, en Venezuela se presentó un doblete sísmico el pasado 24 de junio.

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El primer sismo que se presentó tuvo una magnitud de aproximadamente 7.1 y el segundo de 7.5, los cuales se presentaron en Caracas y en La Guaira, Vargas, en Venezuela.

Shakira se pronunció en sus redes sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela: esto dijo
Así fueron los terremotos presentados en Venezuela . | Foto: Freepik

Tras el desafortunado hecho que se presentó en Venezuela, varios medios internacionales han compartido varios reportes acerca del alto porcentaje de heridos que hay, pues van más de 1500 y hasta el momento, son más de 100 los fallecidos en medio del doloroso hecho.

Así también, varios internautas han generado una ola de comentarios en las redes sociales frente al terremoto que se presentó en Venezuela, el cual ocasionó graves secuelas tras confirmarse el doloroso siniestro.

Por el momento, las respectivas organizaciones y el equipo de apoyo se encuentran bajo los respectivos rescates de las personas que se han reportado desaparecidas al respecto.

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