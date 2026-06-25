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Falleció futbolista luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela: así se confirmó la noticia

El fútbol se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de futbolista al momento de la tragedia en Venezuela.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció futbolista luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela: así se confirmó la noticia
¿Quién fue la futbolista que falleció en las últimas horas en Venezuela? | Foto: Freepik

En medio del desafortunado terremoto que se presentó en Venezuela el pasado 24 de junio, se han reportado varias personas desaparecidas y fallecidas en medio del siniestro.

Así también, la Federación Venezolana de Fútbol confirmó que varios jugadores han desaparecido y, de igual modo, confirmaron el doloroso fallecimiento de una futbolista, luego del siniestro ocurrido.

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¿Quién fue la futbolista que falleció en las últimas horas en Venezuela?

Falleció futbolista luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela: así se confirmó la noticia
Así se confirmó el fallecimiento de la futbolista venezolana. | Foto: Freepik

En horas de la tarde de este jueves 25 de junio, la Federación Venezolana de Fútbol confirmó a través de su un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 700 mil seguidores, el fallecimiento de la futbolista Yordelis Pereira, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Con profundo dolor, nos unimos al duelo que embarga el fútbol venezolano por la inesperada partida de Yordelis Pereira, exjugadora de Academia de Puerto Cabello. Su pasión por el fútbol permanecerá viva en la memoria de los que compartieron cancha con ella. Extendemos nuestras más sinceras condolencias”, agregó La Federación Venezolana de Fútbol.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de la futbolista venezolana?

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Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Yordelis, la futbolista venezolana, una gran variedad de internautas ha generado múltiples mensajes al respecto, en especial, por el lamentable terremoto que se presentó en las últimas horas en Venezuela.

Falleció futbolista luego del doble terremoto ocurrido en Venezuela: así se confirmó la noticia
Este fue el importante legado que dejó la futbolista Yordelis Pereira. | Foto: Freepik

Así también, se ha evidenciado en varios medios de comunicación internacionales que Yordelis enfrentó algunas complicaciones de salud antes de que se confirmara su fallecimiento, pues estuvo internada en un centro médico.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los seguidores quienes la apoyaron por el gran legado que dejó a lo largo de su carrera profesional en el campo del fútbol.

¿Cuál fue la magnitud que tuvo el terremoto ocurrido en Venezuela?

En las últimas horas, Venezuela ha enfrentado uno de sus momentos más difíciles, en especial por los dos sismos que se presentaron; el primero tuvo una magnitud de 7.1 y el segundo de 7.5.

También, se han confirmado varias personas desaparecidas y fallecidas tras los fuertes estragos que dejó el fuerte sismo en el país venezolano.

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