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Mhoni rompe el silencio tras el terremoto en Venezuela y envía un contundente mensaje

La astróloga mexicana compartió contundente mensaje tras el terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mhoni Vidente reacciona al terremoto en Venezuela con emotivo mensaje
¿Qué dijo Mhoni Vidente tras el terremoto en Venezuela? (Foto: AI y Freepik)

El fuerte terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio generó una ola de reacciones y una de esas fue de la mexicana Mhoni Vidente, quien compartió mensaje tras la tragedia.

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¿Qué publicó Mhoni Vidente tras el terremoto en Venezuela?

A través de sus redes sociales, la vidente mexicana se pronunció con un contundente mensaje de solidaridad para los habitantes del vecino país.

La reconocida astróloga compartió una publicación acompañada de una imagen en la que aparece el mapa de Venezuela con grietas en la mitad y con los colores de la bandera del país.

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El diseño hacía referencia al movimiento telúrico que se registró durante la tarde del miercóles 24 de junio en donde Venezuela tuvo dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,1 y 7,5, sacudieran la costa cercana a Morón.

Mhoni Vidente reacciona al terremoto en Venezuela con emotivo mensaje
¿Qué dijo Mhoni Vidente tras el terremoto en Venezuela? (Foto: AI)

El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades del país, entre ellas Caracas y Puerto Cabello, que incluso se sintió en varias partes de Colombia.

En la publicación, Mhoni Vidente escribió un mensaje en el que mencionó los dos sismos reportados y algunas de las zonas donde se sintieron con mayor intensidad.

"Fuera Venezuela, dos sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 sacudieron la costa de Morón, en Venezuela, con movimientos percibidos especialmente en Puerto Cabello".

La vidente también agregó otra frase en la que hizo referencia a Caracas al escribir:

"El impacto brutal en Caracas con varios edificios colapsados". Junto a ese mensaje unas palabras para sus seguidores venezolanos:

"Mucha fuerza y fe a todos mis amigos de Venezuela. Que Dios y el Arcángel Miguel los proteja siempre".

Sin duda la publicación de Mhoni Vidente se llenó de inmediato de corazones y cientos de comentarios de personas que pedían oración tras lo sucedido en Venezuela.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre los terremotos en Venezuela?

Tras la emergencia, también empezó a circular una predicción que había hecho meses atrás Mhoni Vidente en donde había hablado sobre una fuerte actividad sísmica en varios países y, tras conocerse la emergencia, usuarios revivieron esta predicción.

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En esta misma declaración de la astrologa mexicana también mencionó que durante este año movimientos telúricos de gran intensidad en distintas regiones, además de otros fenómenos naturales.

Mhoni Vidente reacciona al terremoto en Venezuela con emotivo mensaje
¿Qué dijo Mhoni Vidente tras el terremoto en Venezuela? (Foto: AI)

Por esa razón, muchos de sus seguidores relacionaron con lo que dijo con los recientes acontecimientos en Venezuela.

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