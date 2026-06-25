Cintia Cosasio revela millonaria donación para damnificados en Venezuela

Latinoamérica entera sigue conmovida por la desafortunada tragedia que golpeó a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, tras un fuerte sismo de magnitud de 7.5 que sacudió al país.

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De hecho, fue tan fuerte el temblor que, en Colombia se alcanzó a sentir, sin duda, esto encendió las alarmas, debido a las réplicas que se podrían generar, pero afortunadamente no pasó a mayores.

Lo que sí, es que, en la mañana de este jueves, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico con magnitud de 2.9, epicentro en Antioquia; algunos habitantes de la sabana de Bogotá reportaron que alcanzaron a sentir.

En cuanto a Venezuela, la preocupación no se termina, debido a que la cifra de muertos aumentó a 188 y 157 desaparecidos, entre ellos familias que buscan a sus mascotas.

Por otro lado, para atender la emergencia, ciudadanos latinos unieron fuerzas para enviar donaciones al vecino país.

¿Cuál es la millonaria donación que hizo Cintia Cossio para los damnificados en Venezuela?

A través de sus historias en Instagram, Cintia Cossio reveló algunos pantallazos de las donaciones que hizo hoy para el pueblo venezolano, golpeado por un fuerte temblor.

Cintia Cossio se solidariza con Venezuela y revela millonaria donación. (Foto/ Canal RCN)

Hasta el momento son muchas familias damnificadas y preocupadas por toda la situación que pasa en Venezuela, pues además del sismo, socialmente hablando el país sigue abatido.

Por eso, la creadora de contenido reportó dos millonarios envíos que hizo, uno de 8 millones y el otro de dos millones quinientos mil pesos.

En la historia que compartió que, aportó su grano de arena, pero lamenta no poder ir personalmente a hacer algo por ellos.

¿Cómo ha sobrellevado esta catástrofe el país venezolano?

Sin duda, este hecho ha conmovido al mundo, pues es que Venezuela atraviesa una de las crisis más difíciles porque no se han recuperado tras tantas dificultades que han vivido.

Cintia Cossio destinará millonaria suma para los afectados en Venezuela. (Foto/ Freepik)

Actualmente, la preocupación es que su sistema de salud no es estable y ante esta emergencia, se podrán agravar las cosa y así mismo, la luz es intermitente en algunas zonas; en cuanto al agua, no es potable para algunos.

Por ahora, se espera que el país vecino reciba más de lo que necesitan para afrontar este momento.