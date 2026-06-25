La familia Montaner anunció ayudas a la población venezolana tras trágico sismo

La familia Montaner anunció una iniciativa de ayuda para apoyar a la población venezolana tras el sismo que afectó al país el pasado miércoles 24 de junio. Ricardo Montaner junto a su esposa Marlene pusieron a disposición sus canales para recaudar donaciones y hacerlas llegar a quienes resultaron impactados por la emergencia.

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¿Cómo planea la familia Montaner ayudar a la población venezolana tras trágico sismo?

Con un video compartido en las últimas horas por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ricardo Montaner y su esposa Marlene explicaron que la ayuda que buscan brindar a Venezuela no nació únicamente tras el sismo, sino que hace parte de una iniciativa familiar que han desarrollado durante años a través de The House Project.

Videos del terremoto en Venezuela que se sintió en Bogotá. (Fotos: AFP)

La pareja señaló que, tras la emergencia, enfocarán sus esfuerzos en llegar de manera inmediata a las personas más afectadas, especialmente a quienes necesitan apoyo urgente después del movimiento sísmico.

Según explicaron, su objetivo es atender necesidades básicas de familias que quedaron sin hogar, personas que actualmente ayudan con la limpieza de escombros y a padres con niños pequeños que requieren de elementos básicos como pañales.

“Estamos yendo a las zonas más afectadas... Por ejemplo, a las personas que están ayudando con los escombros, a las personas que se quedaron sin casa, a las familias que tienen niños chiquitos y necesitan pañales, esa ayuda que inmediata que se necesita hoy, no dentro de quince días”

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¿Cuál es el objetivo de la familia Montaner con las ayudas a la población venezolana tras el sismo?

Además, destacaron que varias instituciones y fundaciones ya estaban trabajando en la zona y que las personas también podían apoyar mediante estas organizaciones, sin embargo, fueron enfáticos en que ellos buscan llevar ayuda directa a quienes la necesitaban en ese momento.

Salió entre los escombros con sus mascotas en brazos tras fuerte sismo en Venezuela. (Foto Freepik).