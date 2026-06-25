Lina Tejeiro reaccionó al terremoto en Venezuela e hizo contundente llamado, ¿qué dijo la actriz?

Lina Tejeiro no fue ajena a la tragedia que vive Venezuela tras el fuerte terremoto registrado en la tarde del miercóles 24 de junio de 7.1 y 7.5 que afectó a varias ciudades del país.

La actriz compartió en las historias de Instagram un mensaje de apoyo a las personas afectadas por la emergencia y expresar su solidaridad con el vecino país.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro tras el terremoto en Venezuela?

En medio de la difícil situación que viven miles de familias tras los movimientos telúricos registrados durante la tarde de este miércoles que incluso se sintió en varias partes de Colombia, Lina Tejeiro escribió: “Hoy mi corazón está con Venezuela”.

Además, agregó en el texto su solidaridad con quienes atraviesan este momento.

"No hay palabras suficientes para un momento como este. Desde la distancia envío toda mi solidaridad, mis oraciones y un abrazo sincero a cada persona y a cada familia afectada", escribió.

Lina Tejeiro expresó su solidaridad con Venezuela y compartió información para ayudar a los afectados. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Lina continuó su mensaje asegurando que acompañaba de corazón a quienes resultaron afectados por la emergencia y manifestó su deseo de que encuentren fortaleza y esperanza para afrontar la situación que atraviesa el país.

La actriz colombiana también dedicó unas palabras a las personas que participan en las labores de atención de la emergencia.

"Oro para que encuentren fortaleza, esperanza y el apoyo que necesitan en estos momentos", expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una oración dirigida a Venezuela y a quienes enfrentan las consecuencias del terremoto.

"Que Dios proteja a Venezuela, cuide a quienes hoy más lo necesitan y acompañe a todos los que trabajan para ayudar a las comunidades afectadas”.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre las personas desaparecidas en Venezuela tras terremoto?

Tras compartir su mensaje de solidaridad, Lina Tejeiro también replicó en sus historias de Instagram varias publicaciones en las que se hacía un llamado para encontrar a personas reportadas como desaparecidas.

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Y luego compartió el link donde se puede hacer las donaciones y lo que se requiere tras le emergencia y ayudar a estas personas que resultaron afectadas tras el terremoto.

Y no solo fue Lina Tejeiro, también varios famosos han reaccionado con mensajes de apoyo y pidiendo oración a los habitantes del vecino país.