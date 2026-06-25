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Karina García habló de su embarazo y de lo que significó para ella: "fue mi polo a tierra"

En medio de una entrevista, influenciadora dio detalles sobre su embarazo y la reacción que tuvo al enterarse.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Embarazo de Karina García
Karina García habla de su edad ideal para haber sido mamá (Fotos de Canal RCN y Freepik)

La influenciadora y creadora de contenido, Karina García, habló sobre su embarazo y cómo fue su reacción al enterarse de que lo estaba. Además, dio unos consejos a todas aquellas personas que están pensando en tener hijos.

¿Karina García está embarazada?

Hace un par de semanas comenzaron a surgir rumores acerca del posible embarazo de Karina García, ya que muchos internautas no pasaron desapercibidos varios detalles de la actitud de la influenciadora en algunos momentos.

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Los rumores tomaron fuerza debido a algunos indicios que despertaron las sospechas de los seguidores, entre ellos ciertos cambios en la forma de vestir de Karina y comentarios realizados por personas cercanas a ella.

La información no fue oficial hasta que, el pasado 24 de junio, a través de sus redes sociales, Karina García subió un carrusel de fotos en el que anunció que, efectivamente, estaba embarazada del cantante Kris R, su actual pareja.

Anuncio de embarazo de Karina García
Karina García y Kris R seránn papás ( Foto Prensa Canal RCN)

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Antes de confirmar esta noticia, Karina García ya tenía dos hijos: Isabella Vargas, de 19 años, y Valentino, de 6. Pese a que no comparten el mismo padre, ambos mantienen un vínculo muy especial, algo que sus seguidores suelen destacar como una muestra de la buena crianza que ha construido la influenciadora.

Valentino se ha hecho viral en varias ocasiones gracias a sus ocurrencias y gran sentido del humor a pesar de su corta edad; pero, por otro lado, Isabella ha demostrado gran madurez en todos los aspectos de su vida, lo cual evidencia un balance de personalidades en la familia.

Hijos de Karina García
Ellos son Valentino e Isabella, los hijos de Karina García (Foto de Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre su embarazo?

Tanto Isabella como Valentino son pilares fundamentales en la vida de Karina. Sin embargo, en una reciente entrevista con Noticias RCN, la influenciadora recordó de lo que significó haber sido mamá tan joven, pues quedó embarazada de su hija mayor cuando tenía apenas 15 años.

No es ideal que una niña a los 15 años quede embarazada; sin madurar, sin crecer, sin tener una carrera (…) fue súper duro

A pesar de que Karina habló de su difícil experiencia, también confesó que haber sido mamá tan joven tuvo ventajas y aprendizajes:

Haber sido mamá adolescente fue lo que forjó esta mujer que ven acá (…) Isabella fue como mi polo a tierra

En aquella entrevista, Karina contó muchos más detalles acerca de su vida personal y profesional, mencionando cosas como su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, su relación con sus ex parejas y mucho más.

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