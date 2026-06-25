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Isabella Ladera reportó la desaparición de un familiar tras los terremotos en Venezuela: ¿qué dijo?

Isabella Ladera sacó a la luz fotografía de un familiar que desapareció en medio de los terremotos ocurridos en Venezuela.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Ladera reportó la desaparición de un familiar tras los terremotos en Venezuela: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el reporte que hizo Isabella Ladera tras la desaparición de un familia? | AFP: Ivan Apfel y Freepik

El país de Venezuela enfrentó uno de los momentos más difíciles el pasado 24 de junio tras el doble terremoto que sacudió distintas zonas del país y varias personas resultaron afectadas.

Entre las afectadas también está Isabella Ladera quien se pronunció recientemente a través de sus redes sociales en medio del complicado momento por el que está enfrentado tras la desaparición de un familiar.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Isabella Ladera tras la desaparición de un familiar?

Isabella Ladera reportó la desaparición de un familiar tras los terremotos en Venezuela: ¿qué dijo?
Esto dijo recientemente Isabella Ladera tras terremotos en Venezuela. | Foto: Freepik

Tras el doloroso momento que vivió Venezuela a causa del doble terremoto que se presentó en las últimas horas, Isabella Ladera le envió emotivos mensajes de apoyo a las personas afectadas.

Así también, Isabella expresó mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores que está enfrentando un difícil momento, en especial, por la desaparición de su primo:

“Él es mi primo, también está desaparecido. Si ven su nombre en listas o algo, avísenme por favor. José Ángel Rosas Moore”, añadió Isabella Ladera.

Aunque por el momento no se conoce el paradero del primo de Isabella, la creadora de contenido digital anunció que su primo desapareció en medio del fuerte terremoto que ocurrió en Venezuela.

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Por su parte, Isabella también ha compartido varios mensajes al respecto en sus redes sociales por el difícil momento que enfrentó su país en el que resultaron varias personas afectadas.

¿Cómo ocurrió el doble terremoto que se presentó en Venezuela?

En horas de la tarde del pasado 24 de junio, el país de Venezuela enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, en especial, por el complicado momento que enfrentaron por el doble sismo que se presentó.

El primer sismo que se presentó fue de 7.2 y de 7.5 en Ecuador, el cual tuvo fuertes estragos en distintas zonas del país, en especial, en Caracas y en La Guaira Vargas, Venezuela.

Isabella Ladera reportó la desaparición de un familiar tras los terremotos en Venezuela: ¿qué dijo?
Así ocurrió el terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

Tras el desafortunado hecho, se viralizaron varios videos mediante las redes sociales en donde varias personas compartieron los tediosos momentos que se vivieron durante el fuerte hecho que arrasó con la vida de muchas personas, desaparecidos y personas que resultaron gravemente heridas en medio de los hechos.

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