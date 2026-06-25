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Andreina Fiallo y Fredy Guarín derrocharon amor con romántica foto

Andreina Fiallo y Fredy Guarín compartieron una romántica foto semanas después de confirmar su regreso.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andreina Fiallo y Fredy Guarín derrocharon amor
Andreina Fiallo y Fredy Guarín derrocharon amor. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras confirmar su regreso semanas atrás, Andreina Fiallo y Fredy Guarín volvieron a dar de qué hablar luego de compartir una romántica fotografía en la que mostraron el cariño que se tienen y la cercanía que mantienen en esta nueva etapa de su relación.

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¿Por qué la foto de Andreina Fiallo y Fredy Guarín llamó la atención de todos?

Durante la tarde de este jueves 25 de junio, Andreina Fiallo sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir una nueva fotografía junto al exfutbolista colombiano Fredy Guarín, semanas después de haber confirmado su reconciliación.

Fredy Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo con romántico mensaje: “Te amo”
Fredy Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo con romántico mensaje: “Te amo” (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

En esta ocasión, la empresaria publicó una instantánea por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que se le ve junto al exdeportista, quien aparece con su brazo alrededor de sus hombros y una gran sonrisa.

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Así mismo, se pudo apreciar a su pequeña hija Danna, quien habría sido la responsable de capturar el momento familiar que hoy derrite a sus seguidores, pues muchos de ellos consideran esta unión como una señal de que el amor todo lo puede.

Lo cierto es que la imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron ver a la pareja compartiendo nuevamente momentos en familia.

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“Qué linda verlos juntos otra vez, se nota que la familia está más unida que nunca”, “Se ven felices, eso es lo que realmente importa”, “Después de todo lo vivido, es bueno verlos compartiendo en familia”, “Las segundas oportunidades existen cuando hay amor de verdad”, son algunos de los comentarios.

¿Cuántos hijos tiene Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Vale la pena destacar que, antes de su mediática separación, Andreina Fiallo y Fredy Guarín construyeron un hogar conformado por dos hijos. Danna, la joven que aparece en la fotografía, es la menor de ellos, mientras que el hijo mayor de la pareja se llama Daniel Guarín Fiallo.

Ambos hijos de la expareja, Danna y Daniel serían los más contentos con este acercamiento entre sus padres, que vuelve a llamar la atención sobre su historia familiar.

¿Qué pasó entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?
En redes recuerdan la historia de Fredy Guarín y Andreina Fiallo / (Fotos de AFP y Freepik)
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