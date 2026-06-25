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Impactante relato de un DT tras el fuerte sismo en Venezuela: "Se empezó a mover todo"

El director relató los angustiantes momentos que presenció durante los terremotos en Venezuela y contó cómo reaccionó.

SuperLike Por: Laura Pineda
Grietas por terremoto
El director técnico del equipo Deportivo La Guaira relató cómo vivió momentos de preocupación durante los terremotos en Venezuela.

Héctor Bidoglio, director técnico del equipo Deportivo La Guaira de la división venezolana, habló sobre cómo vivió los terremotos en Venezuela, mientras se encontraba estacionando su vehículo.

Terremotos en Venezuela
Héctor Bidoglio relató su experiencia sobre los terremotos en una entrevista radial con un medio argentino (Federico Parra/AFP).

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¿Qué se conoce sobre los terremotos en Venezuela?

Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela este 24 de junio y generaron conmoción en la población, daños en infraestructura, y pérdidas humanas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se presentó un evento sísmico de magnitud 7,1 y una réplica con magnitud de 7,5 en Venezuela. Las zonas más afectadas incluyen San Felipe, Valencia, Maracay, La Guaira y Caracas.

Incluso, la fuerza sísmica fue tan amplia que generó que las ondas bajaran la corteza y el movimiento se sintiera en territorio colombiano.

Persona buscando desaparecidos.
El director técnico Héctor Bidoglio calificó los terremotos en Venezuela como devastadores (Federico Parra/AFP).

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¿Cómo vivió el DT del Deportivo La Guaira los terremotos de Venezuela?

El argentino Héctor Bidoglio, inició sus labores como el director técnico del Deportivo La Guaira desde enero del presente año. Tiene experiencia previa en ligas de Sudamérica y ha dirigido equipos en Argentina, Ecuador y Perú.

Héctor Bidoglio relató su experiencia en una entrevista radial con un medio argentino y aseguró que es la primera vez que pasa por una situación así.

“Sentí que se movía todo, los edificios, fue la primera vez que vivo una cosa así”, comentó.

Héctor Bidoglio también describió el caos en la ciudad en plena vía pública durante los terremotos: “La gente baja completa de los edificios, no queda nadie adentro, todos en la calle”, señaló.

Finalmente, el técnico añadió que los terremotos se sintieron más en una zona que en otras: “La Guaira fue devastador, mucho más fuerte que Caracas,” indicó Héctor Bidoglio.

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Aún continúan los operativos de búsqueda y rescate en todas las zonas afectadas y se espera conocer más información sobre el número de personas desaparecidas. La oficina de las Naciones Unidas (ONU) también confirmó que estarán realizando un despliegue de equipos de rescate humano en cooperación con la comunidad internacional. Hasta el momento la cifra oficial de personas fallecidas es de 188 personas.

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