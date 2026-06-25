Héctor Bidoglio, director técnico del equipo Deportivo La Guaira de la división venezolana, habló sobre cómo vivió los terremotos en Venezuela, mientras se encontraba estacionando su vehículo.

Héctor Bidoglio relató su experiencia sobre los terremotos en una entrevista radial con un medio argentino (Federico Parra/AFP).

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se pronunció sobre la Selección Colombia tras ser su próximo rival en el Mundial 2026

¿Qué se conoce sobre los terremotos en Venezuela?

Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela este 24 de junio y generaron conmoción en la población, daños en infraestructura, y pérdidas humanas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se presentó un evento sísmico de magnitud 7,1 y una réplica con magnitud de 7,5 en Venezuela. Las zonas más afectadas incluyen San Felipe, Valencia, Maracay, La Guaira y Caracas.

Incluso, la fuerza sísmica fue tan amplia que generó que las ondas bajaran la corteza y el movimiento se sintiera en territorio colombiano.

El director técnico Héctor Bidoglio calificó los terremotos en Venezuela como devastadores (Federico Parra/AFP).

¿Cómo vivió el DT del Deportivo La Guaira los terremotos de Venezuela?

El argentino Héctor Bidoglio, inició sus labores como el director técnico del Deportivo La Guaira desde enero del presente año. Tiene experiencia previa en ligas de Sudamérica y ha dirigido equipos en Argentina, Ecuador y Perú.

Héctor Bidoglio relató su experiencia en una entrevista radial con un medio argentino y aseguró que es la primera vez que pasa por una situación así.

“Sentí que se movía todo, los edificios, fue la primera vez que vivo una cosa así”, comentó.

Héctor Bidoglio también describió el caos en la ciudad en plena vía pública durante los terremotos: “La gente baja completa de los edificios, no queda nadie adentro, todos en la calle”, señaló.

Finalmente, el técnico añadió que los terremotos se sintieron más en una zona que en otras: “La Guaira fue devastador, mucho más fuerte que Caracas,” indicó Héctor Bidoglio.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Él es el misterioso hombre que permaneció inmóvil durante el partido de Colombia vs. Congo: esta es la razón

Aún continúan los operativos de búsqueda y rescate en todas las zonas afectadas y se espera conocer más información sobre el número de personas desaparecidas. La oficina de las Naciones Unidas (ONU) también confirmó que estarán realizando un despliegue de equipos de rescate humano en cooperación con la comunidad internacional. Hasta el momento la cifra oficial de personas fallecidas es de 188 personas.